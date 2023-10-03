Son yıllarda Türkiye’nin ilgili tüm kurum/kuruluşları ile eş güdüm halinde yurt içinde ve Irak ile Suriye başta olmak üzere yurt dışında sürdürülen istihbari ve operatif faaliyetler neticesinde, PKK/KCK-PYD/YPG’nin hareket ve eylem kabiliyeti önemli ölçüde akamete uğratıldı.

Edinilen bilgilere göre; Geçmiş dönemde örgütün özellikle sözde özel güç yapılanmasınca Kuzey Irak ve Suriye’den ülkemize yönelik eylem amaçlı gerçekleştirdiği “kadro, silah/mühimmat ve patlayıcı” aktarım faaliyetlerinin, TSK, Emniyet, Jandarma ve MİT tarafından icra edilen başarılı operasyonlarla büyük ölçüde engellenmesi nedeniyle, örgüt yönetimi, eylem amaçlı planlamalar için örgütün istihbarat yapılanmalarına görev verdi.



PKK’nın istihbari yapılanması SEL’in hedefinde Türkiye var

Çeşitli isim ve yapılar altında 1986’dan bu yana istihbari bilgi toplama arayışı içerisinde olan örgütün, Suriye alanında özellikle Batılı ülkelerden aldığı askeri, teknik ve eğitim desteği neticesinde, teşkil ettiği istihbarat yapılanması SEL’in, (Saziya Ewlekariya Leşkeri/Askeri İstihbarat Kurumu)hedef odağında Türkiye’nin olduğu öğrenildi.

Son yıllarda Kuzey Irak ve Suriye’nin yanı sıra yurt içinde yaşadığı kadro kayıpları ile hareket kabiliyetini önemli ölçüde kaybeden örgütün, “moral-motivasyon kaybının önüne geçmek ve etkinliğini hala muhafaza ettiği algısı yaratmak” adına Türkiye içerisinde özellikle metropollerde eylem gerçekleştirme arayışlarına önem verdiği bilgisine ulaşıldı.

Ana faaliyet ekseni Türkiye’ye karşı istihbari ve operasyonel faaliyetler gerçekleştirmek olan SEL, klasik haber toplama faaliyetlerine ilave olarak; Suriye-Türkiye arasında silah, mühimmat, patlayıcı, eylemci ve kadro aktarımı faaliyetleri yapılması, yurt içinde eylemsel faaliyetlerin planlanması ve koordinesinin yanı sıra eylemcinin ilgili şehre intikali ve konaklaması, patlayıcı-mühimmat ile bir araya getirilmesi gibi “lojistik” çalışmaların organize edilmesi, Türkiye’nin Suriye’deki harekat alanlarına (Fırat Kalkanı,Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekat Alanları) yönelik istihbarat toplanması ve saldırı, sabotaj, bombalı saldırılar yapılması, vekil bir aktör şeklinde hareket ederek, yabancı servislerine taşeronluk yapma, yönünde faaliyetler icra ediyor.



SEL yapılanması kadro örgüt unsuru yerine örgütle ideolojik bağı olmayan Suriyeli şahısları kullanıyor

SEL yapılanmasının, İstanbul İstiklal Caddesi’nde 13.11.2022’de ve Antalya Muratpaşa-Lara plajları bölgesinde 19.09.2022’de gerçekleştirdiği eylemlerdeki hareket tarzından da görüldüğü üzere, yeni eylem pratiğinde; “kadro örgüt unsuru yerine örgütle ideolojik bağı olmayan farklı din, etnik köken ve mezhepten Suriyeli şahısları kullandığı söylenebiliyor.



PKK’nın istihbari yapılanması SEL, eylemlerde kullandığı şahısların Suriye’deki borçlarını ödüyor

SEL, Türkiye’de angaje ettiği şahısları hücre yapılanması şeklinde istihdam ediyor. Her gruptaki şahıslar, yatay-dikey hücre yapılanmasına ayrılıyor. SEL tarafından kullanılan şahısların profillerine bakıldığında; menfi kontrol unsurlarını (şantaj) güçlü tutmak adına akrabaları ve yakınları kontrol altında tutulan, düşük profilli ve eğitim seviyesi düşük şahısların tercih ediliyor. Örgüt tarafından faaliyete sevk edilmesi planlanan şahıslar üzerinde, mezkur menfi kontrol unsurlarının yanı sıra, para, otorite ve güç motivasyonunun kullanılıyor. Ayrıca mimlenen şahısların Suriye’deki borçlarının ödenmesi ve kişisel husumetlerinin çözülmesinde örgüt tarafından yardımcı olunduğu, Kullanılacak şahsın imkan ve kabiliyetini ölçmek adına Suriye’de ve/veya yurt içinde “test amaçlı istihbari faaliyet” yürütmesinin sağlandığı, eylem gerçekleştirecek profildeki şahıslar için tek seferlik

“Kullan-At” yönteminin izlendiği, Türkiye’ye silah ve patlayıcı aktarımlarında kaçakçı şebekelerinden istifade ettiği öğrenildi.