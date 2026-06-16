Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi'nde hayata geçirilmesi planlanan DOF TECH fabrikası, Türkiye'nin hizmet robotiği ve insansı robot üretimindeki ilk entegre tesisi olma özelliğini taşıyacak.

DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, "Yıllardır geliştirdiğimiz Ar-Ge birikimini artık Türk mühendislerinin emeğiyle ve Türk toprağında üretime dönüştürmeyi planlıyoruz. İnsansı robot projelerinin geliştirme ve prototip üretim süreçlerine DOF TECH fabrikamızda başlamayı, ardından planladığımız kapasite artışlarıyla birlikte seri üretime geçmeyi hedefliyoruz" dedi.

Marvel Studios, Rovio’nun Angry Birds markası, Feld Entertainment bünyesindeki Monster Jam, Universal Studios, Transformers ve Smurfs gibi devlerle ortak projeler yürüten DOF Robotics, Türkiye’de stratejik bir yatırıma daha imza atıyor. İstanbul Arnavutköy’de bulunan Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi’nde (KMÖEB) hayata geçirilecek DOF TECH, hizmet robotiği ve insansı robot üretiminde Türkiye’nin ilk entegre fabrikası olacak.

DOF TECH'in kurulması planlanan Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi (KMÖEB), stratejik konumuyla Türkiye'nin en kritik sanayi koridorlarından biri olma özelliği taşıyor. İstanbul Havalimanı'na 16 km, Kuzey Marmara Otoyolu'na 2 km ve Ambarlı Limanı'na 41 km mesafesiyle bölge, hava, kara ve deniz lojistiğinin tek noktadan yönetilmesine imkan sunuyor. DOF Robotics, bu bölgede fabrika kurmanın yanı sıra Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi kooperatifine de ortak oluyor. Şirket, bu stratejik ortaklık ile önümüzdeki dönemde aynı bölgede gerçekleştirilmesi muhtemel büyüme yatırımlarına da zemin hazırlıyor.

25 milyon dolar yatırımla hayata geçirilecek DOF TECH ile şirketin 4.000 m2 üretim alanı 16.000 m²'ye çıkarken, üretim kapasitesinin 4 kat artırılması hedefleniyor. Ar-Ge, yazılım, otomasyon, makine işleme, kaynak, boya, montaj, elektrik otomasyonu, yazılım entegrasyonu ve Fabrika Kabul Testleri'nin (FAT) tamamının tek çatı altında yürütülürken, şirket tasarımdan nihai teste kadar tüm süreçleri kendi bünyesinde yönetebilecek.

“Ar-Ge birikimimizi insansı robot üretimine taşıyacağız”

Türk teknolojisini küresel pazarlarda daha güçlü temsil etmek amacıyla yatırımlarını sürdürdüklerini belirten DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, “DOF TECH'i sadece bir fabrika yatırımı olarak görmüyoruz. Yıllardır geliştirdiğimiz Ar-Ge birikimini artık Türk mühendislerinin emeğiyle ve Türk toprağında üretime dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bugün 12 bin metrekarelik ilk yatırımla yola çıkıyoruz. Ancak bu, çok daha kapsamlı bir büyüme vizyonunun ilk adımı. Önümüzdeki yıllarda hayata geçirmeyi planladığımız ilave yatırımlarla DOF TECH'i uçtan uca teknoloji geliştiren ve üreten bir merkez haline getirmeyi amaçlıyoruz.

Son yıllarda AGV (Automated Guided Vehicle), AMR (Autonomous Mobile Robot) ve yapay zeka destekli hizmet robotları alanında edindiğimiz bilgi birikimi, insansı robot geliştirme hedefimizin de temelini oluşturuyor. İnsansı robot projelerinin geliştirme ve prototip üretim süreçlerine bu tesisle başlamayı, ardından planladığımız kapasite artışlarıyla birlikte seri üretime geçmeyi hedefliyoruz. 'Made in Türkiye' imzasını taşıyan insansı robotlarımızın dünya pazarlarında yer alacağı günlerin artık çok yakın olduğuna inanıyoruz” dedi.

Küresel hizmet robotları pazarında büyüme hızlanıyor

Küresel hizmet robotları pazarının hızla büyüyerek 2028 yılında 73 milyar doların üzerine ulaşması bekleniyor. Yıllık üretim hacminin ise 2029 yılına kadar 60 milyon adedi aşması öngörülüyor. DOF TECH yatırımı, şirketin bu büyüme dalgasını yerli üretim altyapısıyla karşılayabilecek konuma taşıması hedefleniyor.