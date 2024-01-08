Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 29,88 TL'den, Euro 32,71 TL'den, Sterlin 37,97 TL'den, Japon Yeni ise 20,70 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta Dolar 29,84 TL'den, Euro 32,71 TL'den, Sterlin 37,94 TL'den, Japon Yeni ise 20,65 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 36 Dolar'dan, Gram altın 1.956 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 364 TL'den, Cumhuriyet altını 13 bin 842 TL'den, Gümüş ise 22,13 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta Ons altın 2 bin 47 Dolar'dan, Gram altın 1.960 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 359 TL'den, Cumhuriyet altını 13 bin 819 TL'den, Gümüş ise 22,10 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Bitcoin 43 bin 566 Dolar'dan, Ethereum ise 2 bin 193 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 77,89 Dolar'dan işlem görüyor.