Endeks gün içinde en yüksek 9.427,11, en düşük ise 9.315,06 puanı gördü. Hizmetler sektörü hafifçe değer kazanırken, mali, teknoloji ve sanayi sektörlerinde sınırlı kayıplar göze çarptı. BIST 100 hisselerinin yarısından fazlası değer kaybederken, Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı Kredi, Ereğli Demir Çelik ve Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisseler oldu.

Döviz cephesinde ise dolar ve euro kurunda sakinlik gözleniyor. İstanbul serbest piyasada dolar 38,96 TL’den, euro ise 44,40 TL’den işlem görüyor. Uluslararası piyasalarda ise dolar karşısında euro 1,1380, sterlin 1,3560, Japon yeni ise 142,9 seviyelerinde seyrediyor.

Altın ve petrol fiyatlarında ise düşüş dikkat çekiyor. Altının ons fiyatı yüzde 0,9 azalarak 3.328 dolar seviyesine gerilerken, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,3 düşüşle 64,3 dolardan işlem görüyor. Bu gelişmeler, yatırımcıların temkinli hareket ettiği piyasalarda risk iştahının sınırlı kaldığını gösteriyor.