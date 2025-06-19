PPK metninde, enflasyonun ana eğiliminde Mayıs ayında başlayan düşüşün Haziran ayı öncü verileriyle sürdüğü belirtildi. İç talepte ikinci çeyrekte yaşanan yavaşlama da vurgulandı. Ancak Merkez Bankası, küresel düzeyde artan korumacılık eğilimlerinin ve jeopolitik risklerin dezenflasyon süreci için tehdit oluşturmaya devam ettiğini ifade etti.

Bankadan gelen açıklamalarda, “Sıkı para politikası duruşu kararlılıkla sürdürülecek” mesajı öne çıkarken, enflasyonda kalıcı ve belirgin bir bozulma görülmesi halinde tüm araçların kullanılacağı vurgulandı. Ayrıca, kredi ve mevduat piyasalarında yaşanabilecek öngörü dışı gelişmelere karşı makroihtiyati adımların gündeme alınabileceği bildirildi. TCMB, şeffaflık ve veri odaklılık ilkeleri çerçevesinde politika üretimini sürdüreceğini belirtti.

Borsa İstanbul Karar Sonrası Satışa Döndü

Beklentilere paralel gelen faiz kararı sonrası ilk etapta sınırlı tepki veren piyasalarda, karar metnindeki sert söylemler ve faiz koridorunda değişiklik yapılmaması satışları beraberinde getirdi. BIST 100 endeksi karar öncesinde 9.290 puan seviyelerine kadar yükselmişken, karar sonrası gelen satışlarla %1'e yakın gerileyerek 9.200 puanın altına sarktı. Endeks, gün içi kazançlarını geri verdi.

Bankacılık endeksi ise yatırımcıların faiz koridorunda daralma beklentisinin karşılanmaması nedeniyle negatif ayrıştı. %1’in üzerinde kayıpla değer kaybeden bankacılık sektörüyle birlikte inşaat ve bilişim hisselerinde de satışlar öne çıktı. Öte yandan, petrokimya, aracı kurumlar ve teknoloji hisseleri %1’in üzerinde prim yaparak pozitif ayrışma gösterdi.

Döviz ve Altında Yukarı Yönlü Hareket

Kur cephesinde ise sınırlı yükseliş eğilimi izlendi. Dolar/TL %0,50’ye yakın değer kazanarak 39,56 seviyesine çıkarken Euro/TL de %0,40 artışla 45,56 seviyesinden işlem gördü. Gram altın sabah saatlerindeki negatif görünümünü terse çevirerek, kararın ardından yukarı yönlü hareket etti. Gram altın, günün son saatlerinde %0,25 artışla 4.291 TL seviyesine yükseldi.

Yatırımcılar Temkinli, Gözler Özette Olacak

TCMB’nin faiz kararına ilişkin toplantı özeti beş iş günü içinde yayımlanacak. Yatırımcılar, özellikle enflasyon beklentilerine ve makroihtiyati önlemlere ilişkin olası ipuçlarını bu özetten çıkarmaya çalışacak. Kurulun kararlılığını vurgulayan söylemleri, piyasaların kısa vadede temkinli kalmasına neden olabilir. Özellikle Borsa İstanbul’da sektörel bazlı ayrışmaların sürmesi bekleniyor.