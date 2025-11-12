Yüksek enflasyon etkisinden arındırılmış UMS 29 rakamlarına göre ise servis gelirleri 61,3 milyar TL, FAVÖK ise 27 milyar TL oldu. Bu sonuçlarla Vodafone Türkiye, mali yılın ilk yarısında gelir bazında en hızlı büyüyen operatör olma hedefini gerçekleştirdi.

Abone Sayısında İvme

Mobil abone sayısını 25,5 milyona çıkaran Vodafone Türkiye, M2M (Makinelerarası İletişim) dahil toplam mobil abone sayısını 31,6 milyona taşıdı. Faturalı abone sayısı 21,3 milyona ulaşırken, toplam bazın yüzde 83,5’ini faturalı aboneler oluşturdu. Sabit genişbant abone sayısı ise 1,4 milyon olarak açıklandı.

Dijital Müşteri ve Data Kullanımı

Vodafone’un dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17,8 milyon olurken, dijital kanallardaki toplam aylık etkileşim 430 milyona ulaştı. İlk 6 ayda Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam mobil data kullanımı 2 bin 721 PB seviyesinde gerçekleşti.

Müşteri Memnuniyetinde Liderlik

Şirket, son 5 yıldır Türkiye’de en düşük müşteri kaybına (churn) sahip operatör olmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl başlatılan Memnuniyet Merkezi programı ile müşteri deneyiminde kayda değer iyileşme sağlandı.

Dijital Servislerde Büyüme

Vodafone Pay kullanıcı sayısı 9,6 milyona ulaşırken, kişisel dijital asistan TOBi’nin aylık tekil kullanıcı sayısı 7,6 milyon ve aylık sohbet sayısı 24,3 milyon oldu.

CEO’dan Değerlendirme

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, sonuçları değerlendirirken şunları söyledi:

"Servis gelirlerimiz ilk yarıda 64,8 milyar TL’ye ulaştı. Dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız 17,8 milyon oldu. Son 5 yıldır Türkiye’de en düşük müşteri kaybına sahip operatör olmamız bizi gururlandırıyor. Ayrıca geçtiğimiz ay yapılan 5G yetkilendirme ihalesi, Türkiye’nin dijital tarihinde bir dönüm noktası oldu ve ülkemize uluslararası yatırım getiren tek operatör olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."