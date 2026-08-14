Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Hizmet Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, hizmet üretim endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,3 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,5 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 9,4 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 8,8 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,7 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 3,8 azaldı.

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 0,6 arttı

Hizmet üretim endeksi 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,9 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,1 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 8,7 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,9 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2,7 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 3,5 azaldı.