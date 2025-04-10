Ancak ilerleyen saatlerde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin dışındaki bazı ülkelere yönelik gümrük tarifelerini 90 gün erteleyeceğini açıklaması, piyasaya geçici bir iyimserlik getirdi. Bu gelişme sonrası petrol fiyatları yeniden toparlanarak 65 dolar seviyelerine yükseldi.

Ticaret savaşının etkileri yalnızca enerji piyasalarıyla sınırlı kalmadı. Asya ve Avrupa borsaları da, ABD’nin Çin menşeli bazı ürünlere uyguladığı yüzde 104 oranındaki yüksek vergiler nedeniyle değer kaybetti. Küresel ekonomide durgunluk endişeleri giderek derinleşiyor.

ANZ tarafından yayımlanan değerlendirmede, “Ham petrol fiyatları, ticaret savaşındaki gerilimin tırmanmasıyla birlikte kayıplarını genişletti. Bakır da bu süreçte yüzde 10 oranında değer yitirdi,” ifadeleri yer aldı.

Trump yönetimi, Çin’den ithal edilen ürünlere yönelik yeni gümrük vergilerinin gece yarısından itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu. Bu sert adım, piyasalardaki tedirginliği daha da artırdı.

SEB analisti Ole R. Hvalbye ise durumu şöyle yorumladı: “Küresel petrol talebine dair artan endişeler, OPEC+ ülkelerinin üretimi beklenenden daha erken artırma kararıyla birleşince, piyasada arz fazlası korkularını tetikleyen zehirli bir kombinasyon ortaya çıktı.”

Petrol fiyatları, Trump’ın 2 Nisan’da açıkladığı yeni vergi kararlarından bu yana yaklaşık yüzde 20 değer kaybederek, Mart 2022’den bu yana en sert beş günlük düşüşünü yaşadı.

Morgan Stanley analistleri ise bu gelişmeler ışığında Brent petrolüne yönelik üç aylık fiyat tahminlerini aşağı çekti. İkinci çeyrek için varil başına 65 dolar, üçüncü ve dördüncü çeyrekler içinse 62,50 dolar öngörüsünde bulundular.