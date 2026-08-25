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Pehlivanköy'de daha önce Kaymakamlık görevini yürüten Yunus Emre Yıldız'ın, Mülki İdare Amirleri Atama Kararı kapsamında Sivas'ın Koyulhisar ilçesine kaymakam olarak atanmasının ardından boşalan göreve Ahmet Murat Türbe görevlendirildi.

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Daha önce Denizli'nin Güney ilçesinde kaymakam vekili olarak görev yapan Türbe, buradaki görevinin ardından yurt dışı dil eğitimine katıldı. Yurt dışındaki dil eğitimini tamamlayarak Türkiye'ye dönen Türbe, İçişleri Bakanlığının oluru ile Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesine görevlendirildi.

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesine, İçişleri Bakanlığının 19 Ağustos 2026 tarihli ve 118364 sayılı Bakanlık Oluru doğrultusunda atanan Kaymakam Ahmet Murat Türbe görevine başladı.

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