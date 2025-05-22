Doğal gaz motorlarındaki zorlu koşullarla başa çıkmak ve yağ değişim aralıklarını (ODI) uzatmaya yardımcı olmak üzere formülüne özellikle dikkat edilen Mobil Pegasus™ yağ ailesinin en yeni nesil üyesi olan Mobil Pegasus™ 607 Ultra yeni nesil orta küllü gaz motoru yağı olarak, özellikle çöp gazı ve biyogaz ile çalışan ve hidrojen sülfür, halojenler veya siloksan gibi kirleticiler içeren modern orta ve yüksek hızlı dört zamanlı motorların yağlanmasında kullanılmak üzere tasarlandı.

Yağ sektöründe en öncü teknolojileri kullanan Mobil Oil Türk A.Ş, öncü endüstriyel ekipman üreticilerine gelişmiş ürünler sunmaya ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeye devam ediyor. Mobil Oil Türk, kullanıcılarına sunduğu daha verimli, çevreci ve güvenli ürün ve hizmetler ile enerji verimliliğine katkı sağlıyor. Mobil Oil Türk A.Ş’nin pazara sunduğu, Mobil Pegasus™ yağ ailesinin en yeni nesil üyesi olan Pegasus™ 607 Ultra gaz motoru yağı sunduğu avantajlarla ön plana çıkıyor.

60 yılı aşkın süredir zirvede olan, gaz motoru verimliliği ve uzun ömürlülüğünü desteklemede eşsiz bir mirasa sahip olan Mobil Pegasus™ Serisi, dünyanın önde gelen Orijinal Ekipman Üreticileriyle yakın iş birliği ile ürettiği Pegasus™ 607 Ultra ile gaz motorlarının performansını, güvenilirliğini ve verimliliğini artırıyor. Mobil Pegasus™ serisi geniş ürün yelpazesi sayesinde her uygulama için doğru yağı sunmakla kalmıyor, yağ değişim aralıklarını uzatmaya ve sanayi, enerji, atık yönetimi, tarım ve hayvancılık gibi sektörlerde kullanılan gaz motorlarınının daha uzun süre daha üretken bir şekilde çalışmasını sağlamaya yardımcı oluyor.

Doğal gaz motorlarındaki zorlu koşullarla başa çıkmak ve yağ değişim aralıklarını (ODI) uzatmaya yardımcı olmak üzere formülize edilen Mobil Pegasus™ yağ ailesinin en yeni nesil üyesi olan Mobil Pegasus™ 607 Ultra, yeni nesil orta küllü gaz motoru yağı olarak, özellikle çöp gazı ve biyogaz ile çalışan ve hidrojen sülfür, halojen veya siloksan gibi kirleticiler içeren modern orta ve yüksek hızlı dört zamanlı motorların yağlanmasında kullanılmak üzere tasarlandı.

Ağır yükler altında aşınmayı ve çizilmeyi azaltıyor

Mobil Pegasus™ yağ ailesinin formülasyonu, aşınma ve sürtünmeye karşı çok iyi performans sergileyecek şekilde uzatılmış yağ değişim aralığı sağlamasıyla dikkat çekiyor. Karbon ve vernik birikintisi oluşumunu kontrol altına almak üzere dikkatli bir şekilde dengelenen ürünün çok iyi aşınma önleme özellikleri, motor parçalarının ve aşırı yüklü gaz motorlarında gömleklerin aşınmasını azaltmaya ve çiziklerin önlenmesini sağlamaya yardımcı oluyor. Benzersiz oksidasyon kararlılığı, nitrasyon direnci ve ısıl kararlılığı yağ ömrünün uzatılmasına, motorların temiz tutulmasına, filtre maliyetlerinin azaltılmasına ve birikinti oluşumuna karşı dayanıklı hale getiriyor. Mükemmel deterjan-dispersan sistemi, üst silindir ve kaver parçalarının korunmasını ve motorların temiz kalmasını sağlarken aynı zamanda filtre ömrünü uzatıyor. En uygun düzeye getirilmiş TBN ve rezerv alkaliliği, dört zamanlı motorlarda valf yuvaları ve yüzlerinin korunmasına, buji performansının iyileştirilmesine ve vuruntu kaynaklı güç kaybının azaltılmasına yardımcı oluyor.

Mobil Pegasus™ 607 Ultra yeni nesil orta küllü gaz motoru yağı çöp gazı veya biyokütle gazı gibi THCl (Klorür olarak Toplam Organik Halojenler), vb. korozif maddeler içeren yakıtla çalışan motorlar, orta ila yüksek düzeyde hidrojen sülfür (H2S) içeren yakıtla çalışan gaz motorları ve çok düşük yağ tüketimine sahip buji ateşlemeli dört zamanlı gaz motorlarında kullanılabiliyor.