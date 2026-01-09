Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi Nedeniyle İzin İptali

TCMB tarafından yayımlanan tebliğe göre, Paynet Ödeme Hizmetleri AŞ’nin tüzel kişiliğinin sona ermesi nedeniyle şirketin ödeme kuruluşu olarak faaliyet izni de otomatik olarak sona erdi. Söz konusu süreç, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun hükümleri kapsamında gerçekleşti.

Resmi Gazete’de Yayımlandı

Karar, 9 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu. Tebliğde, Paynet’in ödeme hizmetleri alanında faaliyet göstermesine imkân tanıyan iznin, herhangi bir ek işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden geçerliliğini yitirdiği ifade edildi.

Ödeme Hizmetleri Sektöründe Dikkat Çeken Gelişme

Paynet Ödeme Hizmetleri AŞ’ye ilişkin bu karar, ödeme sistemleri ve finansal teknolojiler sektöründe önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. TCMB, ödeme ve elektronik para kuruluşlarına yönelik denetim ve düzenleme faaliyetlerini mevzuat çerçevesinde sürdürmeye devam ediyor.