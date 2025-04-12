Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Parkinson hastalarına yönelik Antalya Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM) bünyesinde verdiği ücretsiz egzersiz programı hem moral hem de umut oluyor.ANTALYA (İGFA) - 11 Nisan her yıl Dünya Parkinson Günü olarak kutlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi de Parkinson hastalarına destek olmak amacıyla özel egzersiz programı düzenliyor. Atatürk ASFİM Kurs Merkezinde görevli profesyonel eğitmenler eşliğinde uygulanan egzersiz programında Parkinson hastalarına refleks ve kaslarını güçlendirme eğitimleri veriliyor. 2 aylık kurs dönemleri bulunan Parkinson Hastaları Egzersiz Kursları, Atatürk ASFİM Merkezi’nde haftanın 2 günü, 1’er saatlik dersler halinde gerçekleştiriliyor. Kursa devam etmek isteyen hastalar, sonraki kurs döneminde de yeniden kayıt olabiliyor.

YAŞAM KALİTESİ ARTIYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Parkinson Hasta Egzersizi Eğitmeni Yeliz Durak, amaçlarının hem hastaların hem de yakınlarının yaşam kalitesini arttırmak olduğunu söyleyerek, “Burada yaptırdığımız egzersizlerle motor fonksiyonlarını daha işlevsel hale gelmesini sağlıyoruz. 30 kursiyerimizle haftada 2 gün gruplar halinde egzersiz yapıyoruz. Özellikle yürüme, kas denge ve kavrama gücü egzersizleri yapıyoruz. Bakıcısı ya da elinde asa ile egzersizlere gelen vatandaşlarımız eğitimler sürdükçe yardımsız yürüyemeye başlıyorlar ve psikolojik olarak rahatlıyorlar” dedi.

HAYATA BAĞLANIYORUZ

72 yaşındaki Parkinson hastası emekli öğretmen Emine Demir, “ASFİM bizi hayata bağlıyor. Buraya başlamadan önce hareket yetkim azdı merdiven bile çıkamıyordum ama şimdi merdiven çıkabiliyorum. Evde ve sosyal hayatım da olumlu anlamda değişti. Burada olmaktan çok memnunum” diye konuştu.

TERAPİ OLUYORUZ

Egzersiz programına katılan 73 yaşındaki İlyas Şalbaz, şöyle konuştu:“ASFİM’e gelince daha önce spor yapmadığımı bir sürü eksiklerim olduğunu gördüm. Burada eğitmenimiz bizlere hareketleri doğru şekilde yaptırıyor, her seansta yeni hareketler öğreniyoruz. Fiziksel egzersizler ile hareketlerim eskiye göre çok hızlandı. Burada geçirdiğim zaman bana terapi gibi geliyor.”

SPOR SAYESİNDE HASTALIĞIM İLERLEMİYOR

7 yıldır Parkinson hastası olan 73 yaşındaki Ayşe Şahin, “ASFİM’de böyle bir eğitim olduğunu öğrenince hemen başvurdum 1 aydır spor yapıyorum. Eğitmenimiz vücudumuzun farklı ve daha önce çalışmayan kaslarını çalıştırıyor. Haftada 2 gün ASFİM’e geliyorum, çok rahatlıyorum” dedi.

4 yıldır ASFİM’in egzersiz programına devam ettiğini söyleyen Battal Şaşmaz, “Burada moralimiz yükseliyor sosyal ilişkiler arkadaşlıklar kuruyoruz. Benim hastalığım ilk olarak el titremesiyle başlamıştı, ASFİM’e başladığımdan beri hastalığımda ilerleme olmadı çok faydasını gördüm. Düzenli spor yapıyor monotonluktan kurtuluyoruz” diye konuştu.