Türkiye'den 2 Kasım'da ailesiyle birlikte geldiği Paris'te kaldığı otelden çevreyi gezmek için dışarı çıkan 70 yaşındaki Mustafa Akçaer, kayboldu. Eşi ve 2 çocuğuyla Eyfel Kulesi yakınındaki bir otelde kalan ve 4 gündür haber alınamayan Mustafa Akçaer bulundu. Akçaer'in yolunu kaybettiği ve geceleri sokaklarda uyuduğu öğrenildi. Paris'te bulunan tren garı yakınlarındaki inşaatta çalışan Türk işçilerine kaybolduğunu söyleyen Akçaer'in, işçilerin polise haber vereceklerini söylemesinin ardından bölgeden uzaklaştığı aktarıldı. İşçilerin, patronlarına durumu bildirmesiyle şahsın Akçaer olduğunun anlaşıldığı öğrenildi. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların ardından Akçaer'in oğluna ulaşıldığı ve Mustafa Akçaer'in tren garında bulunduğu kaydedildi. Yorgun ve bitkin olduğu ve oğluyla ağlayarak kucaklaştığı kaydedilen Akçaer'in sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğü bildirildi.



"Mental hiçbir problemi yoktu"

Mustafa Akçaer'in oğlu Selam Akçaer, yaşananları İHA'ya anlatmış, "Üç günlük seyahat için ailemle beraber geldik. Otele daha giriş yaptığımız sırada babam biraz etrafa bakmak için çıktı. Biz çok uzaklaşacağını düşünmemiştik açıkçası, yarım saat sonra aramaya başladım ama hala bir sonuç alamadık maalesef. Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu ilk günden itibaren iletişime geçti. Sağ olsunlar ilgi gösteriyorlar. Polisten bir sonuç çıkmasını bekliyoruz ya da kendi imkanlarımızla aramaya devam ediyoruz. İlk iki gün açıkçası kendi imkanlarımızla aramaya çalıştık, sonrasında burada Fransa'da yaşayan Türk toplulukları paylaşmaya başlayınca belirli bir gönüllü grubu toplanmaya başladı ve onlarla birlikte arayacağız bugün. Yaşı itibarıyla tansiyon ve kolesterol gibi problemleri dışında mental hiçbir problemi yoktu. Annem ve ablam bugün Türkiye'ye dönüyorlar, ben burada kalıyorum bir sonuç alıncaya kadar" ifadelerini kullanmıştı.