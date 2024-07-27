Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Olimpiyat Oyunları'nın 33'üncüsü Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirildi. 102 sporcuyla katılan Türk milli takımımız da Sen Nehri'nden geçiş yaptı.

Milli takımımızın açılışta giyeceği kıyafetlerin tasarımını ünlü moda markası Vakko yaptı. İlk olarak milli sporcularımız Mete Gazoz ve Busenaz Sürmeneli'nin üzerinde görülen kıyafetler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Konuyla ilgili yapılan ilginç yorumlardan birisi de: "Balzac, “Giyinmek aynı zamanda bir bilim, sanat, alışkanlık ve duyarlılıktır” der. Şu olay sıradan ve önemsiz bir olay değil. Türkiye kasıtlı olarak sığ, kalitesiz ve zevksiz gösterilmek istenmiş. Biz bu durumu neden bu kadar kolay kabul ediyoruz, bu kadar zengin bir kültürü niçin savunmuyor, dünya basınına yansıyan görüntümüzde bize ait olanın zenginliğini neden yansıtmıyoruz? Üzücü."

Birçok kişi kıyafetleri pijamaya benzetti.

İşte o tepkilerden bazıları: