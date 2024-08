Paralimpik milli takımı sporcuları, 28 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında Fransa'da düzenlenecek olan paralimpik oyunlarında Türkiye'yi temsil etmek üzere 94 sporcuyla beraber Fransa'nın başkenti Paris'e uğurlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu ve davetliler katılımıyla İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda tören düzenlendi. Tören sonrası sporcular, Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla saat 14.30'da Paris'e doğru yola çıktılar.



15 branşta 94 sporcu madalya için mücadele edecek

Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek görme engelli, bedensel engelli ve özel sporcuların sayısı rekora ulaştı. Organizasyonda 94 sporcu Ay-yıldızlı formada ter dökecek. Türkiye oyunlara, Golbol Kadın Milli Takımı, Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı ve atıcılık, eskrim, halter, kürek, masa tenisi, atletizm, tenis, triatlon, judo, okçuluk, tekvando, yüzme ve badmintonda 94 sporcu ile madalya için mücadele edecek.



“Zirvede yerimizi korumak için büyük mücadele edeceğiz”

Paralimpik oyunlarında golbol milli takımında mücadele edecek olan Sevda Altınoluk, “Biz bunun için çok iyi hazırlandık. İnşallah zirvede yerimizi korumak için büyük mücadeleler vereceğiz. Kendimize inanıyoruz ve güveniyoruz” dedi.



“Bütün her şeyimizi göstereceğiz Paris'te”

Oyunlara katılacak olan 15 yaşındaki milli sporcu Meryem Nur Tunuğ ise, “Antrenmanlar gayet güzel geçti. Şu an VIP'deyiz ve herkes o kadar neşeli ve heyecanlı ki ortam mükemmel. İlk defa deneyimliyorum. Büyüklerimden tavsiye aldım bunun için heyecanlıyım. Bütün her şeyimizi göstereceğiz Paris'te. Umarım güzel başarılar elde ederiz” şeklinde konuştu.

Ciddi bir sakatlık geçirdiğini söyleyen milli yüzücü Sümeyye Boyacı, “Buraya gelmeden önce ciddi bir sakatlık geçirdim ve şu an tek bacağım ile yarışacağım” dedi.



Fatma Gül Güler: "2. kez altın madalya kazanmak istiyorum”

Kadın Golbol Milli Takımı oyuncularından Fatma Gül Güler, Paris'e 3. kez altın madalya almak için gittiklerini belirterek, “2020 Tokyo'da sergilediğimiz altın madalya performansını Paris'te de sürdürmek istiyoruz. Zirveyi bırakmamayı düşünüyoruz. Golbol'e 12 yaşında başladım ve 16 yaşında milli takıma girdim” diye konuştu.