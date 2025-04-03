Önceki aylara bakıldığında, Şubat ayında kira artış tavanı yüzde 56,35, Mart ayında ise yüzde 53,83 olarak gerçekleşmişti. Yeni oran, son aylarda kira zamlarında gözlemlenen düşüş eğiliminin devam ettiğini gösteriyor.

Özellikle iş yeri sahipleri ve konut kiracıları için kritik öneme sahip olan kira artış oranları, enflasyon rakamlarına paralel olarak belirleniyor. Ekonomik göstergeler ve piyasa koşulları göz önüne alındığında, kira zam oranlarının ilerleyen aylarda nasıl şekilleneceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Kira tavan oranlarının yüksek seyretmesi, kiracılar açısından önemli bir mali yük oluştururken, ev sahipleri ise enflasyon karşısında kira gelirlerinin erimemesi için artış oranlarını yakından takip ediyor. Hükümetin kira zamlarına ilişkin alacağı olası yeni kararlar da yakından izleniyor.