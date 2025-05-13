Papa Leo, kısa süre önce katıldığı bir etkinlikte, selefi Papa Francis’in gerçekleştirmek istediği ancak çeşitli nedenlerle ertelemek zorunda kaldığı İznik ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu. Papa Francis’in arzusu olan bu ziyaretin kendisi tarafından yerine getirilip getirilmeyeceğine dair bir soruya, “Bunu biliyorum. Hazırlanıyoruz,” yanıtını veren Papa, Vatikan’ın bu önemli anma töreni için ciddi hazırlıklar içinde olduğunu işaret etti.

Hristiyanlık Tarihinde Dönüm Noktası

MS 325 yılında Roma İmparatoru Konstantin’in çağrısıyla düzenlenen Birinci İznik Konsili, Hristiyanlık tarihinde ilk evrensel konsil olarak kabul ediliyor. Konsilde, İsa’nın ilahi doğası, teslis (üçleme) inancı ve Paskalya’nın kutlanma tarihi gibi temel inanç esasları tartışılmış ve Hristiyan doktrininin temelleri atılmıştı. Bu yönüyle konsil, yalnızca Katolikler değil, Ortodokslar ve birçok Protestan mezhep tarafından da dönüm noktası kabul ediliyor.

İznik’e Uluslararası İlgi Artıyor

1700. yıl dönümü dolayısıyla İznik, yalnızca dinî açıdan değil, kültürel ve diplomatik boyutlarıyla da uluslararası ilginin merkezine yerleşmiş durumda. Papa Leo’nun Türkiye ziyareti, sadece Hristiyan dünyası için değil, Türkiye-Vatikan ilişkileri açısından da önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Ziyaretin kesin tarihi ve programı henüz açıklanmasa da, Vatikan kaynakları bu yıl içerisinde gerçekleşmesinin planlandığını belirtiyor. Eğer ziyaret gerçekleşirse, Papa Leo’nun İznik’te tarihi konsilin yapıldığı bölgeyi ziyaret etmesi ve anma etkinliklerine katılması bekleniyor.