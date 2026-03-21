Kış aylarında mevsim normallerinin üzerinde seyreden yağışlar, Alaşehir’de üzüm üreticilerini zor durumda bıraktı. Birçok bağda su baskınları yaşanırken, üreticiler uzun süre arazilerine giremedi. Bazı bölgelerde asmaların gövde seviyesine kadar yükselen su, bağları adeta bataklığa çevirdi. Bu nedenle her yıl kasım ayında başlayan budama ve bakım çalışmaları ciddi şekilde gecikti.

Bağlarda çalışmalar hız kazandı

Bahar aylarıyla birlikte hava sıcaklıklarının artması ve suların çekilmesiyle bağlarda yeniden hareketlilik başladı. Toprağın işlenebilir hale gelmesiyle üreticiler, budama, tel germe, direk yenileme, çift sürme, ızgara çekme ve gübreleme gibi işlemleri kısa sürede tamamladı. Bağların büyük bölümünde sezon hazırlıkları bitirildi.

Bağ işçisi Hülya Kocaman, yağışların işleri geciktirdiğini belirterek, zorlu şartlarda çalıştıklarını ancak sezon hazırlıklarının artık sona geldiğini söyledi. Üreticilerden Selim Aktürk ise bağlarda tüm işlemlerin tamamlandığını ifade ederek yeni sezon için umutlu olduklarını dile getirdi.

Üreticide umut arttı

Geçtiğimiz yıl istenilen verimin alınamadığını belirten üreticiler, bu yıl yağışların toprağa olumlu katkı sağlayacağını ve rekoltenin artacağını öngörüyor. Uzmanlar ise yağışlı geçen kışın ardından düzenli bakım yapılan bağlarda verimin yüksek olabileceğini, ancak hastalık ve zararlılara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.