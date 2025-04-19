Son dönemde iş yeri kiralarında yüzde 70 ila yüzde 100'e varan artışlar yaşandığını hatırlatan Palandöken, "Zaten yüksek olan kiraların üzerine bir de stopaj yükü biniyor. Örneğin, 20 bin TL'lik bir kira için esnaf 4 bin TL stopaj ödüyor. Oysa mülk sahibi zaten elde ettiği gelir üzerinden vergi ödüyor. Bu durum adeta çifte vergilendirme anlamına geliyor. Eğer kiracıdan alınan stopaj yükü kaldırılırsa, esnafın elinde önemli bir kaynak kalır" dedi.

"Esnafın Ömrü Kısaldı"

Ekonomik koşulların ağırlığı altında esnafın uzun süre ayakta kalmasının imkânsız hale geldiğine dikkat çeken Palandöken, "Eskiden 30-50 yıl boyunca dükkanını açık tutan esnafımız vardı. Şimdi ise esnafın ömrü ortalama 3 ila 3,5 yıl. Birçok esnaf ya haksız rekabet, ya iş yapamama, ya da yanlış fizibilite nedeniyle kapanıyor. Üzerine bir de stopaj gibi ek yükler binince ayakta kalmaları iyice zorlaşıyor" diye konuştu.

"Stopaj Oranı En Azından Yeniden Yüzde 10’a Düşürülmeli"

Pandemi döneminde uygulanan düşük stopaj oranlarının esnafı bir nebze rahatlattığını hatırlatan Palandöken, "O dönemde yüzde 25'ten önce yüzde 20'ye, sonra da yüzde 10'a çekilmişti. Şu anda yaşanan ekonomik sıkıntılar dikkate alındığında, en azından yeniden yüzde 10 seviyesine indirilmesi büyük bir nefes aldırır. Ancak kalıcı çözüm için kira stopajı tamamen kaldırılmalı" ifadelerini kullandı.

Ayrıca iş yerleri için elektrik, su ve doğalgaz gibi temel giderlerin de daha uygun tarifelerle sunulması gerektiğini belirten Palandöken, bu desteklerin esnafın gelir üretme kapasitesini artırmada kritik rol oynayacağını vurguladı.