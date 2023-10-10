Trabzon Balık Hali'nde bu sezon, geçtiğimiz yıllara oranla en bol balık çeşitliliği yaşanırken sezon başından beri pek görülmeyen palamutta tezgâhlardaki yerini alarak çeşit zenginliğini artırdı.

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, son bir haftadır sezonun iyi geçmeye başladığını belirterek “Hamsi, mezgit, istavrit, barbun, çinekop ne ararsan var. Karadeniz insanını en çok tüketeceği genellikle hamsi, istavrit. Mezgit. Fiyatlar da uygun tezgâhlarda bol bol var. Geçen sene az süreli hamsi sezonu yaşamıştık ancak bu sezon her çeşit balık çıkıyor çeşit bolluğu yaşıyoruz . Havalar daha da soğursa inşallah bizim yerli hamsimiz de çıkacak” dedi.



Birkaç gündür palamut geliyor

Balıkçı esnaflarından Çetin Kavzoğlu, palamudun son birkaç gündür kıyı balıkçıların oltalarına takıldığını belirterek “Palamut son bir kaç gündür tane olarak geliyor çok az miktarda aslında geç kalınmış. Palamudun bu sezon olup olmayacağı belli değil hava şartlarına göre ilerleyen günlerde belli olur. Palamutlar Trabzon açıklarında avlandı kıyı balıkçıları getirdi. Tezgâhımızda lüfer, mavruşgil, levrek, torik, karagöz, barbun var. Hamsi ve istavrit hariç geri kalan çeşitler biraz pahalı. Yerli hamsimiz henüz çıkmadı hamsiye talep var” diye konuştu.

Balık çeşitleri günden güne daha da iyiye gittiğini kaydeden balıkçı esnaflarından Mehmet Örseloğlu ise “Her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Güzel hamsi, istavrit, mezgit, tirsi, barbun geliyor, günden güne daha da iyiye gidiyor. Hamsi Sinop taraflarından geliyor. Bir hafta sonra inşallah bizim yerli hamsi çıkmaya başlar. Fiyatlarımız da normal. Yaklaşık 10 yıl önce sezon başladığında böyle çeşitler çıkardı ancak son zamanlar pek bol çeşit olmuyordu“ şeklinde konuştu.

Öte yandan hamsi tezgahlarda 75 TL, palamut ise tanesi 150 TL gibi fiyatlardan satılıyor.