QNB Türkiye; bilanço güçlendirme, fonlama yapısını çeşitlendirme ve uluslararası piyasalardan uzun vadeli, uygun maliyetli kaynak sağlama stratejisi doğrultusunda, havale akımları ve ihracat alacaklarına dayalı seküritizasyon programı (Diversified Payment Rights – DPR) kapsamında toplam 320 milyon ABD doları tutarında yeni bir finansman kaynağı daha sağladı. 10 yıla kadar uzanan farklı vadelerde yapılandırılan bu işlemle birlikte, Banka’nın 2026 yılı toplam seküritizasyon fonlama tutarı 700 milyon ABD dolarına ulaştı.

Japonya ve Avrupa merkezli bankaların yanı sıra uluslararası kalkınma kuruluşlarından da yoğun ilgi gören işlem, QNB Türkiye’nin uluslararası piyasalardaki güçlü konumunu ve sürdürülebilir finansman yaklaşımına duyulan güveni bir kez daha ortaya koydu. İşlem, dış kaynak sağlamada yatırımcı tabanının genişlemesi ve çeşitlendirilmesinin yanı sıra Türkiye’ye yönelik sürdürülebilir sermaye akışının güçlenmesi açısından da önem taşıyor. Toplam finansmanın 51 milyon ABD dolarlık bölümü sürdürülebilir finansman kapsamında kurgulandı. Söz konusu kaynak; yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, yeşil bina yatırımları ve düşük karbonlu üretim süreçlerinin yanı sıra, su ve deniz ekosisteminin korunmasına yönelik mavi projelerin finansmanında da değerlendirilebilecek yapısıyla küresel ölçekte öne çıkan örnekler arasında yer alıyor.

QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Uluslararası piyasalarda yatırımcıların daha seçici davrandığı bu dönemde, gerçekleştirdiğimiz 320 milyon ABD doları tutarındaki DPR seküritizasyon işlemimiz yalnızca QNB Türkiye’nin uluslararası piyasalara erişim gücünü değil, Türkiye’ye yönelik uzun vadeli yatırımcı güvenini de somut biçimde ortaya koyuyor. Bu işlemle fonlama yapımızı daha uzun vadeli ve daha dengeli bir çerçevede çeşitlendirirken, bilanço dayanıklılığımızı da güçlendiriyoruz. İşlemin 51 milyon ABD dolarlık bölümünün sürdürülebilir finansman kapsamında kurgulanması ise etki odaklı yaklaşımımızın yatırımcılar nezdinde karşılık bulduğunu gösteriyor. Net sıfır hedefimiz doğrultusunda Türkiye ekonomisinin düşük karbon dönüşümünü destekleyen sürdürülebilir finansman çözümlerine öncelik vermeye devam edeceğiz.”