Başbakan Şerif, kabine toplantısında Pakistan’ın Afganistan’daki Taliban yönetimiyle makul şartlar çerçevesinde görüşmeler yapmaya hazır olduğunu belirtirken, Taliban’ın Pakistan’a yönelik son saldırılarının Hindistan’ın kışkırtması sonucu gerçekleştiğini iddia etti. Şerif, “Ne yazık ki tüm çabalara rağmen Taliban, barışı öncelik haline getirmedi ve saldırgan yolu seçti” dedi.

Sınır bölgelerinde terör olaylarının arttığına dikkat çeken Şerif, Pakistan’ın gerekli durumlarda kapsamlı operasyon başlatmak zorunda olduğunu vurguladı ve üst düzey yetkililerin Afganistan’a bu konularla ilgili çok sayıda ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlattı.

İki ülke arasındaki gerilim, Taliban’ın 2021’de iktidara gelmesinin ardından Pakistan’da yasaklı Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) ile ilgili alınan tedbirler ve sınır hattındaki saldırılar nedeniyle tırmanmıştı. 9 Ekim’de Pakistan’ın Kabil’e düzenlediği hava operasyonları ile çatışmalar artarken, Katar ve Suudi Arabistan arabuluculuğunda geçici bir duraklama sağlanmıştı. 14 Ekim’de çatışmalar yeniden başlarken, Pakistan 15 Ekim’de 48 saatlik geçici ateşkes ilan etmişti.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) verilerine göre, sınır çatışmalarında 200 Taliban üyesi öldürülürken, 23 Pakistan askeri hayatını kaybetti, 29 asker yaralandı ve Afganistan’a ait 21 sınır karakolu ele geçirildi.