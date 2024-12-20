Türkiye’nin yenilikçi ve girişimci üniversitesi Özyeğin Üniversitesi ile Avrupa’nın en büyük konaklama ve turizm grubu Accor, turizm ve otelcilik sektöründe gençlerin gelişimini desteklemek ve uluslararası kariyer olanaklarını geliştirmek için bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde imza töreni gerçekleşen Accor Yönetici Yetiştirme Programı kapsamında, turizm ve otelcilik sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli yönetici adayları yetiştirilecek.

Özyeğin Üniversitesi’nin akademik gücü ve Accor’un küresel deneyimini bir araya getiren program ile öğrencilere hem teorik bilgi hem de pratik uygulama imkânı tanınacak. Turizm sektörünün eğitimli ve dinamik bir çalışan ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanan programa katılan öğrenciler, sektörel dinamikleri yakından tanıma, liderlik becerilerini geliştiren eğitimlere katılım ve uluslararası kariyer yolculuğu imkânlarına sahip olacak.

Özyeğin Üniversitesi ve Accor arasında imzalanan bu iş birliği, yönetici geliştirme programı yanında öğrenci gelişimi olanakları da sunacak. Otelcilik sektörünün üniversitelerdeki farklı disiplinleri destekleme potansiyelini tanıtmak ve yeni olanaklar geliştirmek amacıyla oluşturulan girişimlerin bir yansıması olarak; Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nin Mükemmellik Merkezi’ndeki bir otel odası; Accor Türkiye mimarlık ofisi desteği ve koordinasyonu yanında Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümleri öğretim üyelerinin gözetiminde bir öğrenci projesi yarışması kapsamında tefriş edilecek.

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Barış Tan’ın, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kurucu Müdürü Mehmet Teoman Alemdar’ın, Accor Türkiye Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Sinan Köseoğlu’nun ve Accor Türkiye Yetenek ve Kültür Direktörü Çiğdem Özdemir’in katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde görüşlerini paylaşan Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Barış Tan iş birliği ile ilgili; “Gelişmekte olan ekonomilerde turizm ve otelcilik sektörlerinin stratejik bir önemi bulunuyor. Turizm, ülkelerin döviz rezervlerini artıran en önemli sektörlerden biri. İstihdam yaratıyor, yerel kalkınmayı destekliyor, kültürel etkileşim imkânı sağlıyor, ekonominin diğer sektörlerinde çarpan etkisi yaratıyor. Turizm ve otelcilik sektörüne yapılan yatırımlar yalnızca bugünü değil, geleceği de şekillendiren bir itici güç. Biz de tüm bu faktörleri göz önünde bulundurarak turizme, dolayısıyla ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan bir fakülteye sahip olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Özyeğin Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kurucu Müdürü Mehmet Teoman Alemdar ise; “Sektörle iç içe ve dönüştürücü bir eğitim yaklaşımını benimseyen Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programlarımız, eğitimlerinin son sınıfına gelen öğrencilerimize mezuniyet öncesi iş imkânları sağlamak amacıyla, dünyanın lider otel markalarından Accor ile gerçekleşecek MoU anlaşması ile oluşturulan ‘Yönetici Yetiştirme Programı’ çerçevesinde doğrudan istihdam fırsatı sunuyoruz. Sektörün eğitimli ve belli bir tecrübeye sahip, dinamik ve hedefe kilitlenmiş bir çalışan portföyüne ihtiyacının her gün arttığı günümüzde, Accor grubunun eğitim partneri olarak Özyeğin Üniversitesi, Otel Yöneticiliği ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programlarımızı tercih etmesi, her iki kurumun karşılıklı olarak birbirine duydukları saygı ve güvenin göstergesidir.

‘Accor Yönetici Yetiştirme Programı’na kabul edilecek öğrencilerimizi Accor grubuna bağlı bulunan lüks markalar bünyesinde zengin bir kariyer yolculuğu bekliyor” diyerek akademi ile sanayi iş birliğinin, mezunların kariyer yolculuğundaki öneminin altını çizdi.

Accor Türkiye Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Sinan Köseoğlu ise, “Turizm ve otelcilik sektörü, yalnızca konaklama hizmetlerinden ibaret değil, aynı zamanda ülke ekonomisine katkı sağlayan, kültürel etkileşimi artıran ve istihdam yaratan stratejik bir sektör. Özyeğin Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, sektöre yönelik uzun vadeli vizyonumuzun önemli bir parçasını oluşturuyor. Geleceğin liderlerini yetiştirmek için bu program kapsamında öğrencilere pratik deneyim kazandırırken, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağına da katkı sağlamayı hedefliyoruz. Accor olarak, küresel bilgi birikimimizi Türkiye’deki genç yeteneklerin hizmetine sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi

Accor Türkiye Yetenek & Kültür Direktörü Çiğdem Özdemir, iş birliği ile ilgili; “Accor olarak, insan kaynağını her zaman en büyük değerimiz olarak görmekteyiz. Bu doğrultuda, geleceğin liderlerini yetiştirmek amacıyla akademik olarak gerçekleştirdiğimiz iş birliklerine büyük önem veriyoruz. Özyeğin Üniversitesi ile hayata geçirdiğimiz "Accor Yönetici Yetiştirme Programı", sektörde ihtiyaç duyulan yetkinliklere sahip genç liderlerin yetişmesine olanak tanıyacak. Bu program, öğrencilere yalnızca teorik bilgi sunmakla kalmayacak, aynı zamanda uluslararası standartlarda bir deneyim kazandırarak onları sektörün geleceğine hazırlayacaktır. Böylece, gençlerimiz, sektördeki dinamikleri ve gereksinimleri en iyi şekilde kavrayarak kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapacaklar. Bu tür projelerin, turizm ve otelcilik sektörüne olan ilgiyi artıracağına ve nitelikli iş gücü yetiştirilmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.” açıklamalarında bulundu.