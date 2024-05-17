Çelik tel üretiminde 50 yılı geride bırakan, bağlı ortaklıkları ve iştiraki ile bünyesinde bulunan 4 şirket ile başta galvanizli tel olmak üzere; zırh teli, yaylık tel, acsr teli, patentli tel, çelik halat, monotron, soğuk çekilmiş tel, kaynaklı panel çit, PVC kaplı tel, tavlı tel, yağlı balya teli, helezon tel ve galfan teli üreten Özyaşar Tel’in halka arzı SPK tarafından onaylandı.

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilecek halka arzda pay başına satış fiyatı 28 TL olarak belirlendi. Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz olacak Özyaşar Tel ve Galvanizleme A.Ş.’nin, mevcut çıkarılmış sermayesinin 85 milyon TL’den 103 milyon 200 bin TL’ye yükseltilmesi planlanıyor. 18 milyon 200 bin TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 7 milyon 800 bin TL nominal değerli paylar ortak satışı şeklinde halka arz edilecek. Yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanacak halka arzın 728 milyon TL büyüklükte olması hedefleniyor. Halka açıklık oranının ise % 25,19 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Ek satışın gerçekleşmesi halinde ise, 5 milyon 200 bin TL nominal değerli payların da ortak satışına konu edilmesi ve ek satış dahil toplam 31 milyon 200 bin TL nominal değerli payların halka arz edilmesi planlanıyor. Bu durumda halka arz büyüklüğünün yaklaşık 873 milyon 600 bin TL’ye ulaşması ve halka açıklık oranının da % 30,23 olması hedeflenmektedir.

Silivri, Düzce ve Adana’da bulunan ileri teknolojiye sahip üretim tesisleri ile iştirakinin Arnavutluk’ta yer alan fabrikasında üretim faaliyetlerini gerçekleştiren Özyaşar Tel, 286 bin ton/yıl üretim kapasitesine sahip olup, ürün kalitesi, 50 yılı aşkın tecrübesi, ürün çeşitliliği ve güvenilirliği ile çelik tel sektörünün sadece Türkiye değil, Avrupa’daki önemli üreticileri arasında yer almaktadır.

70 ülkeye yaptığı ihracatla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ilk 1.000 ihracatçı sıralamasında ve ISO ikinci 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan Özyaşar Tel, son beş yıl içerisinde Çelik İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen Çelik İhracatının Liderleri ödül töreninde iki defa “Tel İhracatında 1.’lik” ödülünü, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin önderliğinde gerçekleşen “İhracatın Yıldızları”nda tel ihracatı ve orta ölçek en çok ülkeye ihracat kategorisinde iki defa 2.’lik ödülünü almıştır. Özyaşar Tel ayrıca İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) tarafından verilen İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller Kaynak Malzemeleri kategorisinde de iki defa 3.’lük ödülüne layık görülmüştür.