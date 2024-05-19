Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Çokyaşar, “Türkiye’nin çelik tel sektöründeki önemli markalarından biri olarak güçlü biçimde yolumuza devam ediyor ve büyüme yolculuğumuzda kilit bir adım olarak halka açılıyoruz. Sektörümüzde büyümek için yatırım yapmak ve yeni kapasite yaratmak son derece önemli. Bugüne kadar öz kaynaklarımız ve güçlü finans yapımızla yatırımlarımızı gerçekleştirdik. Halka arz ile hem büyüme yolunda önemli bir finansmana ulaşmayı hem de sürdürülebilir büyümeyi yakalamayı Özyaşar Tel olarak hedeflemekteyiz. Halka arzın ardından bizlere ortak olacak yatırımcılarımız ile beraber sürdürülebilir büyümeyi desteklemeye ve Türkiye ekonomisine katkı yaratmaya odaklanacağız.” dedi.

Türkiye’nin önemli sanayi ve ihracatçıları arasında yer alan Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. halka arz için talep toplamaya başlıyor. QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, pay başına 28 TL sabit fiyatla borsada satış yöntemiyle talep toplama 23 Mayıs’ta başlayacak ve 24 Mayıs 2024 Cuma günü sona erecek.

Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz olacak Özyaşar Tel’in mevcut çıkarılmış sermayesinin 85 milyon TL’den 103 milyon 200 bin TL’ye yükseltilmesi planlanıyor. 18 milyon 200 bin TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 7 milyon 800 bin TL nominal değerli paylar ortak satışı şeklinde halka arz edilecek. Yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanacak halka arzın 728 milyon TL büyüklükte olması hedefleniyor. Halka açıklık oranının % 25,19 olarak gerçekleşmesi öngörülürken ek satışın gerçekleşmesi halinde ise, 5 milyon 200 bin TL nominal değerli payların da ortak satışına konu edilmesi ve ek satış dahil toplam 31 milyon 200 bin TL nominal değerli payların halka arz edilmesi planlanıyor. Bu durumda halka arz büyüklüğünün yaklaşık 873 milyon 600 bin TL’ye ulaşması ve halka açıklık oranının da % 30,23 olması hedeflenmektedir.

Halka arz geliri yeni yatırım ve ekipmanlara ayrılacak

Şirket ve bağlı ortaklıkları ile Silivri, Düzce ve Adana’daki üretim tesislerinde ve iştiraki ile Arnavutluk’taki üretim tesisinde çelik tel üretimi gerçekleştiren Özyaşar Tel Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Çokyaşar, gerçekleşecek halka arza ilişkin olarak şunları kaydetti: “Türkiye, 2023 yılında gerçekleştirdiği çelik üretimiyle dünyanın 8. üreticisi olarak dünyanın önemli oranda talebini karşılamaktadır. Özyaşar Tel olarak 286.000 ton üretim kapasitemiz ve 70 ülkeye yaptığımız ihracat ile çelik tel sektöründeki talebi her geçen gün daha çok çalışarak ve üreterek karşılamaktayız. Halka arz ile yatırımlarımızı artırmayı ve büyümemizi destekleyici adımlar atmayı hedeflemekteyiz. Sektörümüzde büyümek için yatırım yapmak AR-GE ve teknoloji destekli yeni kapasite yaratmak son derece önemli. Bugüne kadar öz kaynaklarımız ve güçlü finans yapımızla yatırımlarımızı gerçekleştirdik. Halka arzdan alacağımız güçle işletme sermayemizi daha da güçlendirmeyi, kapasite ve verimlilik artırıcı yatırımlar yapmayı finansman maliyetlerimizi azaltmayı hedefliyoruz. Halka arzdan elde edeceğimiz fonun % 30’luk kısmı ile kapasite ve verimlilik artırıcı yatırımlar yapmayı hedeflemekteyiz. Bunlara ek olarak, hâlihazırda Arnavutluk’ta bulunan iştirakimiz ile yurtdışında büyümeyi hedeflemekteyiz. Halka arzımızla birlikte sürdürülebilir, yenilikçi büyümemizi devam ettirerek sektörümüzdeki payımızı ve yatırımlarımızı artırmaya odaklanacağız.”

“Yıllık yaklaşık 286 bin ton üretim kapasitesine sahibiz”

Çokyaşar, Özyaşar Tel’in 2023 yılı sonu itibariyle 331 milyon TL artış ile bir önceki yıla göre öz kaynaklarını % 26 oranında arttırdığını ifade ederek şunları söyledi: “Özyaşar Tel olarak bağlı ortaklıklarımız ve iştirakimiz de dahil olmak üzere 700’den fazla çalışanımızla birlikte yıllık yaklaşık 286 bin ton tel üretimi kapasitesine sahibiz. 2023 yılını 264 milyon TL net dönem karı ile kapadık. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ilk 1.000 ihracatçı sıralamasında ve ISO ikinci 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan şirketimizin bağlı ortaklıkları nezdinde 2022 yılında başlanmış ve 2023 yılında tamamlanmış 2 adet çatı GES yatırımımız bulunmaktadır. 2023 yılında Çokyaşar Tel Adana fabrikamızda Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı karbon nötr hedefleri doğrultusunda, yaklaşık 10 bin metrekare alanda toplamda 3.460 adet panel ile yılda 2.058.013 kWh elektrik üretimi ve yine yılda 903.468 kg CO2 emisyonu engellemiş bulunmaktayız. Aynı zamanda Düzce’de yer alan Çokyaşar Halat fabrikamızın 2023 yılı Mayıs ayında tamamlanan GES yatırımı ile 6 bin metrekare alanda ve toplamda 2.506 adet güneş paneli ile 6 ayda 990.482 kWh elektrik üretimi ve 465.526 kg CO2 emisyonunun önüne geçtik.”

70 ülkeye yaptığı ihracatla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ilk 1.000 ihracatçı sıralamasında ve ISO ikinci 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan Özyaşar Tel, son beş yıl içerisinde Çelik İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen Çelik İhracatının Liderleri ödül töreninde iki defa “Tel İhracatında 1.’lik” ödülünü, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin önderliğinde gerçekleşen “İhracatın Yıldızları”nda tel ihracatı ve orta ölçek en çok ülkeye ihracat kategorisinde iki defa 2.’lik ödülünü almıştır. Özyaşar Tel ayrıca İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) tarafından verilen İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller Kaynak Malzemeleri kategorisinde de iki defa 3.’lük ödülüne layık görülmüştür.