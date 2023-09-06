Sabancı Üniversitesi Mikroelektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan Kalkan, işletme ve telekomünikasyon çift dal yüksek lisansı yanısıra INSEAD’da executive MBA yüksek lisans programını tamamladı. Telekom ve teknoloji sektörlerine yön veren Türk Telekom ve SabancıDx gibi şirketlerde üstlendiği üst düzey görevlerle sektörde 20 yılı aşkın bir deneyime sahip olan Kalkan, aynı zamanda, Teknolojide Kadın Derneği, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği gibi birçok Sivil Toplum Kuruluşu’nda aktif görev alıyor. Bugüne kadar teknoloji alanında kadınlara ve kız çocuklarına ilham olan Özlem Kalkan, Reeder çatısındaki yeni görevi ile birlikte Reeder markasının kuruluş değerlerinden olan kadının güçlenmesi temasına ve teknolojide kız çocuklarının yetiştirilmesine de katkıda bulunacak.