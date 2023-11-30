Akşener kapıda karşılamadı

Özel'i kapıda Akşener'in karşılamaması dikkat çekti. İki liderin yerel seçim için ittifak konusunu görüştüğü öğrenildi.

Görüşmenin ardından açıklama

Görüşmenin ardından açıklama yapan Özgür Özel, "Biz İYİ Parti'ye işbirliği içinde olup olamayacağımızı sorduk. Sayın Genel Başkanımızdan bir yanıt aldık" dedi.



Özel, ''Yaptığımız görüşmede önemli değerlendirmeler yaptık. İYİ Parti'nin bir genel idare kurulunda aldığı kararla aldığı 'irade beyanı vardı. İttifak kelimesi yoruldu. Ama yerel seçim biraz daha esnekliği ve ikili işbirliklerini içeriyor. Biz İYİ Parti'ye yerel seçimlerine ilişkin işbirliği için olamayacağımızı, bizim alınmış kararlara saygılı olduğumuzu, eğer mümkün olursa yerel seçime yönelik bir işbirliği için partilerimizin yöneticilerinin görevlendirilip görevlendirilemeyeceğini sorduk. Bu konuda bir cevap aldık." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti lideri Akşener ise, "Bizim 81 ilde seçime girme kararımız var. Bu öneriyi pazartesi günü Genel İdare Kurulu'nda görüşeceğiz." şeklinde konuştu.

"Özgür Özel randevu istedi"

Akşener dünkü grup toplantısında görüşmeye ilişkin "Sayın Özgür Özel randevu istedi, ben de verdim. Bilmiyorum gerisini" demişti.

İYİ Parti kurmayları görüşmenin bir ‘nezaket görüşmesi’ olacağını söylerken, ilerleyen günlerde işbirliğine yönelik görüşmelerin de yapılabileceğini aktarmıştı.

Medyadan Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise “Bu görüşmeyi bir ittifak, bir işbirliği görüşmesi olarak görmek doğru olmaz. Bu görüşmenin nereye evrileceği genel başkanların toplantı sonrası yapacağı açıklamaya bağlı” ifadelerini kullanmıştı.