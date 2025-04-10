Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, hem İmamoğlu'nun durumu hem de günün sıcak gündemi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti heyetinin gerçekleştirmesi beklenen görüşmeye dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yaklaşık iki buçuk saat süren ziyaretin ardından konuşan Özel, "Ekrem Başkanımızı ve çok sayıda arkadaşımızı heyetimizle birlikte ziyaret ettik. Ben de Ekrem Başkanımızla birlikte Resul Ekrem Şahan ve Mehmet Ali Çalışkan arkadaşlarımızla bir araya geldim" dedi.

Ziyaretin ardından Ankara’ya geçeceğini belirten Özel, gazeteci Timur Soykan’a vereceği ödülden de bahsetti: “Timur Soykan, ‘Skandal Düğün’ haberiyle ödül aldı. Ancak bu sabah ifade vermek üzere randevusu olmasına rağmen, erken saatlerde evine yapılan polis baskınıyla, gazeteci Murat Ağırel ile birlikte gözaltına alındı. Değerli eşleriyle görüştüm, dayanışma duygularımı ilettim. Hukukçu arkadaşlarımız süreci yakından takip ediyor.”

"Kürt meselesi vardır, çünkü Kürtler böyle söylüyor"

Gündemdeki kritik gelişmelerden biri olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti arasındaki görüşmeye de değinen Özel, CHP’nin bu konudaki duruşunun net olduğunu vurguladı:

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin Kürt meselesine dair yaklaşımı çok açık, çok tutarlıdır. Biz, bu ülkede bir Kürt meselesi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Kürt yurttaşlarımız böyle hissediyorsa, bu mesele vardır. Bunu yok saymakla, üstünü örtmekle çözüm olmaz. Hep birlikte bu sorunu çözmek bizim sorumluluğumuzdur.”

“Terörsüz Türkiye demokratik açılımlarla mümkün”

Konuşmasında terör konusuna da değinen Özel, “Biz terörü açıkça kınıyoruz. Terörsüz bir Türkiye’yi hep birlikte istiyoruz. Ancak bu, sadece güvenlik politikalarıyla değil, demokratik açılımlarla mümkündür. Bu açılımlar için en doğru ve meşru zemin Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir” dedi.

Özel ayrıca, sürecin şeffaf yürütülmesi gerektiğini belirterek, “Bu meseleye dair yürütülecek her türlü çalışmada kimse dışlanmamalı. Şehit ailelerinin, gazilerin duyguları göz ardı edilmeden, tüm mağdurların dahil olduğu kapsayıcı bir süreç inşa edilmelidir” diye konuştu.

CHP lideri Özgür Özel’in açıklamaları, Türkiye'nin çözüm süreci ve demokratik reformlar konusundaki tartışmalarına yeniden ivme kazandıracak nitelikte yorumlandı.