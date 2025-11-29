CHP’nin 39. Olağan Kurultayı’nda yapılan genel başkanlık seçiminde tek aday olarak yarışan Özgür Özel, kullanılan 1.333 geçerli oyun tamamını alarak dördüncü kez genel başkanlık görevine seçildi.

Toplam 1.385 delegeden 1.357’sinin oy kullandığı seçimde 24 oy geçersiz sayıldı. Böylece kurultayın ikinci günündeki genel başkanlık seçimi tamamlanmış oldu. Kurultay 30 Kasım’da üçüncü gün oturumlarıyla sürecek.

Özel: “Gayretleri boşa çıkardık”

Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Özgür Özel, geçmiş dönemde olağanüstü koşullar nedeniyle iki kez olağanüstü kurultay düzenlemek zorunda kaldıklarını hatırlattı. Yaz döneminde mahallelerden başlayan seçim süreciyle delegelerin belirlendiğini vurgulayan Özel, “Buradaki tüm delegelerimiz, 2 milyon üyemizin mahallelerde kullandığı oylarla seçilerek bu salona geldi” dedi.

31 Mart yerel seçimlerindeki başarıyla birlikte CHP belediyeciliğinin iktidar yolunda olduğunun görüldüğünü belirten Özel, partiyi hedef alan girişimlerin sonuçsuz kaldığını ifade etti.

“Türkiye’nin yaşamaması gereken bir süreçti”

Yaşananların ülke adına üzücü olduğuna dikkat çeken Özel, CHP’nin bu dönemi birlik içinde atlattığını söyledi. Partinin “savaş meydanında kurulduğunu” hatırlatarak, hiçbir baskıya boyun eğmeyecek bir geleneğe sahip olduklarını dile getirdi.

“Yeni bir başlangıç”

Konuşmasını sürdüren Özel, CHP için bugünün yeni bir başlangıç olduğunu belirterek, kendileriyle dürüst şekilde rekabet etmek isteyen herkese açık olduklarını söyledi. “Bizi hâlâ yıldırabileceklerini düşünenler varsa, merak edenlere cevabımız nettir: Biz yine bildiğiniz gibiyiz. Sadece taşı kırmakta, dostla düşmanı ayırt etmekte daha da ustalaştık” ifadelerini kullandı.

Kurultay Sonuç Bildirgesi yayımlandı

Kurultayın ikinci gününde açıklanan “39. Olağan Kurultay Sonuç Bildirgesi”nde, demokratik hukuk devleti, sosyal adalet ve yeni bir siyasal vizyon vurgusu ön plana çıktı. CHP’li belediyelere 19 Mart’tan itibaren yöneltilen soruşturmalar sert şekilde eleştirildi. Bildirgede, “Şimdi iktidar zamanı” mesajı öne çıkarılırken Türkiye’nin demokrasi, hukuk, eşitlik, özgürlük ve toplumsal adalet temelinde yeniden yapılandırılacağı vurgulandı.