Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyalar arasında, CHP ve TİP’in genel başkanlarıyla birlikte İYİ Parti’den iki ismin de yer aldığı dikkat çekti.

Dokunulmazlık Dosyaları Karma Komisyona Sevk Edildi

TBMM’ye gönderilen dokunulmazlık dosyalarının, Karma Komisyon’da değerlendirilmek üzere işleme alındığı bildirildi. Hakkında fezleke hazırlanan milletvekilleri şöyle:

CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel

TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş

CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir

CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan

CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale

İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel

TİP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban

CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat

Özgür Özel Hakkında 7 Ayrı Dosya Bulunuyor

Edinilen bilgilere göre, CHP lideri Özgür Özel hakkında 7 ayrı dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu. Bu dosyalarla birlikte, toplamda 18 fezleke Karma Komisyon’un gündemine taşındı.

Komisyonun önümüzdeki günlerde fezlekeleri sırayla ele alması ve değerlendirmeleri sonucunda rapor hazırlaması bekleniyor.