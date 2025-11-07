Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyalar arasında, CHP ve TİP’in genel başkanlarıyla birlikte İYİ Parti’den iki ismin de yer aldığı dikkat çekti.
Dokunulmazlık Dosyaları Karma Komisyona Sevk Edildi
TBMM’ye gönderilen dokunulmazlık dosyalarının, Karma Komisyon’da değerlendirilmek üzere işleme alındığı bildirildi. Hakkında fezleke hazırlanan milletvekilleri şöyle:
CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel
TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş
CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir
CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan
CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale
İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel
TİP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil
İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat
Özgür Özel Hakkında 7 Ayrı Dosya Bulunuyor
Edinilen bilgilere göre, CHP lideri Özgür Özel hakkında 7 ayrı dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu. Bu dosyalarla birlikte, toplamda 18 fezleke Karma Komisyon’un gündemine taşındı.
Komisyonun önümüzdeki günlerde fezlekeleri sırayla ele alması ve değerlendirmeleri sonucunda rapor hazırlaması bekleniyor.