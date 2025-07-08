Meclis içtüzüğüne göre, Karma Komisyon’un toplanması durumunda fezlekeler gündeme alınabilecek. Komisyon isterse konuyu değerlendirmek üzere bir alt komisyon kurulmasına da karar verebilir. Alt komisyonun hazırlayacağı rapor ise tekrar Karma Komisyon’un onayına sunulacak. Komisyon, milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılıp kaldırılmaması yönünde karar vererek dosyayı TBMM Genel Kurulu’na taşıyabilecek.

Özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında son dönemde art arda hazırlanan fezlekeler dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta, 18 Nisan 2025 tarihinde Danıştay’ın kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşma nedeniyle Özel hakkında bir soruşturma başlatılmıştı.

Söz konusu fezlekelerin içeriği ve dayanaklarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sürecin önümüzdeki günlerde Meclis gündeminde tartışmalara neden olması bekleniyor.