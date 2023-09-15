Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği basın toplantısıyla Genel Başkanlık için adaylığını ilan etti. CHP Genel Merkezi’nde Kurultay Süreci İle İlgili Basın Toplantısı düzenleyen Özel, “Bu bir yolculuğun hikayesidir. Bu artık korkmayanların hikayesidir” dedi.

Özel, "Kadınların etkin olacağı siyaset tarzını etkin kılmak için, sağlık hizmetlerinden herkesin yararlanabileceği bir Türkiye için, başka Somalar, Ermenekler yaşanmaması için, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığımı ilan ediyorum. Çağrımız Türkiye Cumhuriyet'i vatandaşlarınadır. CHP değişirse Türkiye değişir" diye konuştu.

Özel, "Yönetimin seçim yenilgisinin sorumluluğunu üstlenmedi." dedi. Özel'in farklı partilerden 39 milletvekilinin CHP listelerinden seçilmesine ve parti yönetimindeki danışmanlık kadrolarına yönelik eleştirileri de oldu.

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in adaylığına ilişkin, "Gayet güzel. CHP diğer partiler gibi değildir. Herkesin aday olma hakkı vardır. Yarın Özgür Bey adaylığını ilan edecek. Bir arkadaşımız İstanbul’dan mektup yazmış. Ben de adaylığımı genel merkezde ilan edebilir miyim diye. Tabi dedik" demişti.

Öte yandan Özgür Özel, bugünkü basın toplantısı öncesinde Halk TV'ye açıklamalarda bulunmuş ve , kurultay tarihini resmi olarak açıklayarak "5 Kasım partimiz için hepimiz için uygundur" demişti.

Özel'in adaylığını ilan ettiği basın toplantısında ailesinin de bulunduğu görülürken, CHP’nin genel merkezinin ikinci katındaki toplantı salonunda konuşan Özel’in yanında çok sayıda CHP’li milletvekili de yer aldı.



Adaylığını ilan eden Özel'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

Bu bir yolculuğun hikayesidir. Bu artık korkmayanların hikayesidir. Bugün dinleyeceğiniz 28 Mayıs'ı sabahı 81 ilde uyanıp da o günden beri huzurlu bir uyku uyuyamayanların hikayesidir. Seni bu karara ne itti diye soranlara 'Babamın, benim ve kızımın arkadaş grupları' diyenlerin hikayesidir. 30 yıldır sönmeyen Madımak ateşinin zaman aşımı kararıyla yürekleri dağlamasına engel olamamanın hikayesidir. Hiçbir şey olmamış gibi davranmaya itiraz edenlerin hikayesidir. Bir daha aynı hataları yapmamak için azim ve inanç taşıyan gençlerin ve kadınların hikayesidir. Türkiye'yi değiştirmek için CHP'yi değiştirmeye inanan kadroların hikayesidir. Bu bir lider değişikliğinin ötesinde, gücü kadrolardan alan ve kadrolarına güç veren bir hareketin hikayesidir. Bu hikaye, Atatürkçülerin, namusluların, İsmet Paşa'nın, Karaoğlanların hikayesidir.

Ellerinizdeki kitapçık bu amasız fakatsız çıkılan yolculuğun ilk adımıdır. İlk adımdır ama kararlıdır, birikmiştir, kollektiftir. Tek bir kişinin değil bir kadronun attığı adımdır. Parti yönetimi yenilginin nedenlerini araştırıp yeni bir yol haritası çizmedi. Parti içi iktidarı korumaya odaklandı. Parti yönetimi durumu onarmaya yönelik adımlar atmak yerine bu kırılmayı görmezden gelmeyi tercih etti.

"DAHA ÖNCE BAŞARDIK, YİNE BAŞARACAĞIZ"

Yeni yüzyılda yeni bir siyaset için yeni yaklaşımlarla yol alacağız. Ülkemizin kaderini değiştiren, nice devrime imza atan bir siyasi irade bunu yine yapacak güce ve kudrete sahiptir. Daha önce başardık, yine başaracağız. İş cinayetlerini artıran üretim baskısından, grev yasaklarından sendikal baskıya emekçi sınıfının yanından ödünsüz pozisyon alıyoruz. Kutuplaştıran siyaset anlayışını reddediyoruz. Etnik ve mezhepsel kutuplaşmayı kabul etmiyoruz. Tüm farklılıkları kucaklıyoruz. Toplumu dikine kesen ve ayrıştıran siyaseti reddediyor, yatay siyaset anlayışını savunuyoruz.

"39 MİLLETVEKİLİNİN VERİLMESİ UNUTULMAYACAK HASARLAR BIRAKTI"

İttifak siyaseti, ittifak kuranların birbirine benzediği bir siyaset olmamalıdır. İttifaklar, parti vicdanında karşılık bulacak şekilde tasarlanmalıdır. Partimizin 39 milletvekilini başka partilere vermesi parti tarihinde unutulmayacak hasarlar bırakmıştır. Bu süreç parti içi denetime kapalı olarak yürütülmüştür. Seçilmiş kurullar dahi bilgilendirilmemiştir. Sorumluluk üstlenmeyen yönetim tarzı kabul edilemez.

İstanbul Sözleşmesi'nden hukuksuz çekilme kararından güç alanların yeni hedefleri var: 6284 sayılı kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun, çocukların cinsel sömürüsünü engellemek için Lanzarote Anlaşması ve kadın erkek eşitliği artık hedeftedir. İkinci yüzyılın CHP’si karar alma süreçleri, katılım ve etik ilkeler bakımından yola devam etmelidir. Partinin lideri, kadro, siyaset yapma tarzı yenilenmeli. Tüzükteki yetki ve sorumlulukları bazen aşan yönetim anlayışı toptan terk edilmelidir.

ADAYLIĞINI RESMEN AÇIKLADI

Kadınların etkin olacağı siyaset tarzını etkin kılmak için, sağlık hizmetlerinden herkesin yararlanabileceği bir Türkiye için, başka Somalar, Ermenekler yaşanmaması için, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığımı ilan ediyorum. Çağrımız Türkiye Cumhuriyet'i vatandaşlarınadır. CHP değişirse Türkiye değişir.

Özgür Özel açıklamasının ardından kendisine destek olmak için parti genel merkezine gelenlere teşekkür etti.

Özgür Özel kendisine destek olmak için parti genel merkezine gelenlere teşekkür ederek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saygı ve sevgilerini iletti.

SORU-CEVAP: ‘BUNDAN SONRA ANADOLU’DA, YOLLARDA OLACAĞIM’

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, bundan sonra atacağı adımlara ilişkin soruya il kongrelerini takip edeceğini, Anadolu’da, yollarda olacağını söyleyerek yanıt verdi.

‘KURULTAY TARİHİ İLAN EDİLİNCE GRUP BAŞKANLIĞINDAN AYRILMA KONUSUNU DEĞERLENDİRECEĞİZ’

Grup başkanlığına devam edip etmeyeceğine ilişkin soruya da "Şu anda kurultay tarihi belirlenmedi. Bundan sonraki süreçte ekibimizle bu değerlendirmeyi yapacağız. Bu konuda basına servis edilen birtakım haberlerde Sayın Genel Başkan'ın bu konuda bir talebi olduğu söylendi. Kendisinin bu konuda bir talebi olmadı” dedi.

Özel resmi kurultay kararı alındığı gün yeniden durumu yeniden değerlendireceklerini ifade etti. Grup başkanlığı ile ilgili durumu “ikilik” olarak tanımlamamak gerektiğini belirten Özel, İmamoğlu ile görüşüp görüşmediğine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

“Bugün bir görüşmem olmadı. Ama İmamoğlu ile partimizdeki herkes gibi açık bir iletişim kanalımız var.”

‘ÖZGÜR ÖZEL KAYBETSE DE BABA EVİNDEN AYRILMAZ’

Partisinin genel merkezinden bir engellemeyle karşılaşacağını düşünmediğini belirten Özel, kurultayın bir an önce yapılması gerektiğini söyledi. Kaybetmesi halinde partiden ayrılmayacağını söyleyen Özel, “Özgür Özel, baba evinden ayrılmaz” dedi.

İMAMOĞLU'NUN TEBRİK MESAJINA İLK YORUM

Özel, kendisini tebrik eden ilk isim olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da yanıt verdi.

"Mesajını az önce gördüm. O da bu partinin bir evladıdır, çok teşekkür ediyorum" diyen Özel, sadece İmamoğlu ile değil bu partiye gönül veren herkesle birlikte yürüdüğünü ifade etti.

‘SEZGİN TANRIKULU’NA YÖNELİK LİNÇ KAMPANYASINA KATKI VERİLMESİ ÜZÜNTÜ VERİCİ’

CHP'li Sezgin Tanrıkulu’nun açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özel, Tanrıkulu’nun sözlerinin bağlamından koparılarak yaygınlaştırıldığını ve bir linç kampanyası başlatıldığını ifade etti.

Tanrıkulu’na yönelik linç kampanyasına katkı verilmesinin üzüntü verici olduğunu belirten Özel, “Asla bir Aktroll’ün paylaştığı 35 saniyelik videoya onlarla yarışarak tepki verilerek değil, işin gerçeği araştırılarak tepki verilir” diye konuştu.

'İTTİFAK' SORUSUNA YANIT

İttifakların yeniden hareketlenmesi için bir heyecana, bir dirilişe ihtiyaç olduğunu kaydeden Özel, “Şeffaf, hesap verebilir bir ittifak kampanyasına elbette destek veririz” dedi.

Kurultayda her bir delegenin oyuna talip olduğunu söyleyen Özel, “Değişim talebi son derece meşru bir talep. Değişim talebini parçalara ayırmayı değil, değişim talebini uzlaşarak bir büyük parti içi ittifaka dönüşmesi gerektiğini düşünüyorum. Değişim talebi ortaklaştığımız bir yürüyüşe dönüştü. Ayrımız gayrımız yoktur” dedi.

KENDİSİNİN ADAYLIĞINI ÖNCEDEN DUYURAN KILIÇDAROĞLU'NA YANIT

Özel'e, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı açıklama hatırlatıldı. Kılıçdaroğlu, burada Özel'in adaylığını bizzat kendisi duyurarak "Yarın Özgür Bey adaylığını ilan edecek" demişti.

Özel, bu açıklamaya ilişkin 'Bunu Genel Başkan'ın bir jesti olarak kabul ediyorum' açıklamasını yaptı.

Özel, kurultay tarihini resmi olarak açıklayarak "5 Kasım partimiz için, hepimiz için uygundur" demişti.