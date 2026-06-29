Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile aralarında sorun olduğu iddialarına yanıt vererek, 'Cemil Bey'le bir sorunumuz yok. CHP'deyiz biz, o şimdi ayrıldı. Parti kurunca gelecek' dedi.

CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, İzmir'deki programları sırasında 'İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile aranızda bir sorun mu var?' sorusu üzerine herhangi bir kişisel anlaşmazlık yaşamadıklarını, sürecin siyasi tercihler ve parti faaliyetleri etrafında şekillendiğini söyledi. Özel, 'Cemil Bey'le bir sorunumuz yok. CHP'deyiz biz, o şimdi ayrıldı. Parti kurunca gelecek. Cemil Tugay'ın bugün buraya gelmesini zaten beklemeyiz. O, 'Siz parti kurunca ya da partiye dönünce oraya geleceğim' diyor. Düşüncesine saygılıyım ama diğer başkanlarımızdan böyle bir şey istemiyorum' dedi.