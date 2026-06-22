Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Binasında dün gece yaşanan olayların ardından açıklamalarda bulunan İl Başkanı Utku Gümrükçü, "Örgütün gerçek sahiplerinin demokratik iradesiyle, kan dökmeden, polisi çağırmadan Cumhuriyet Halk Partisi'ni teslim aldık. Ben hiç kimseyi görevden almaya gelmedim, hiç kimseyi partiden dışlamaya gelmedim. Ama bu sürecin sonunda siyaseten bazı ayrılıkların olabileceğini öngörüyoruz. Bu süreçte CHP çatısı altında kalmak isteyen arkadaşlarla, mevcut görevine devam etmek isteyen bütün arkadaşlarla yol yürüyeceğimi ifade ediyorum" dedi.

CHP İzmir İl Başkanlığında, görevden alınmasına tepki göstererek binada nöbet tutan Çağatay Güç ile göreve yeni atanan Utku Gümrükçü'nün destekçileri arasında gece saatlerinde gerginlik yaşandı. Gümrükçü ve beraberindeki kalabalık grubun parti binasına girmesiyle iki grup arasında çıkan arbedenin ardından yeni Başkan Gümrükçü makam odasına geçti. Olaylı gecenin ardından bugün il binasına gelen Utku Gümrükçü, gazetecilere binayı gezdirerek yaşananları anlattı ve açıklamalarda bulundu.



"Mahkeme kararları uygulanır ve artık kanunidir"

Partide hukuki bir sürecin yaşandığına değinen Gümrükçü, "Bu hukuki sürecin sonucunda kararın doğruluğu, yanlışlığı ayrı bir tartışma. Bu partide geçmişte görev yapmış, 2023 kurultayından önceki yönetim, mahkeme tarafından, hukuki yolla görevlendirildi. Eleştirilebilir, tartışılabilir. Mahkeme kararları uygulanır ve bu uygulamanın sonuçları artık kanunidir. Mevcut yönetim ve başkan, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanımadığını defalarca ifade etmiş, halihazırda Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve İzmir milletvekilimiz olan Mahir Polat'a 'Adamdır, değildir' gibi beyanlarda bulunmuştur. Ondan sonrasında Utku Gümrükçü görevlendirildiğinde, 'MYK'nın bu işe yetkisi yok, Parti Meclisi hukuksuzdur, Parti Meclisi düşmüştür, il başkanını görevden alma kararı veremezler, tanımıyorum' deyip, sonra İzmir milletvekilliği yapmış ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Hain Kemal' sloganlarının atılmasına müsaade etmiştir" diye konuştu.

Partilerin güçlü olurlarsa, partililer kendilerini partili hissederlerse ve o partide kucaklaşma olursa bu sorunların kendi içinde çözüleceğine dikkat çeken Gümrükçü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Partinin yönetimi böyle bir karar almış. 'Gümrükçü ile görüşmem', 'AKP'den daha AKP'liler', 'Önce çay içiririz yollarız'dan sonra 'görüşmeme' giden bir süreç. Alsancak'ta kahve içerken kapılar kapatıldı. Sonra durumu yumuşatmak için partili arkadaşlarımızla çiçek yolladık ve çiçekleri getiren arkadaşların tartaklanarak Cumhuriyet Halk Partisi binasının dışına atılması. Olabilecek bir devir teslim girişimine engel olmak için yangın ekipmanlarıyla, su hortumlarıyla, kapılara kurulan barikatlarla Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin Cumhuriyet Halk Partisi binasına girmesinin engellenmeye çalışılması ve bunun için sürekli ortamı geren demeçler. 'Yüzde 1 oy alırlar', 'Gelenler bar fedaisidir, partili bile değillerdir', 'Silahlı, bıçaklı insanlar gelmiş', 'atanan il başkanı tek başına ne yapacak, tek başına il başkanı mı olur?' gibi sürekli ortamı geren, partinin devir teslim gelenekleriyle uyuşmayan sözlerle dün akşamki konuyu yaşadık. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı olarak, Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olup da kırdığım, üzdüğüm kim varsa onlardan tek tek özür diliyorum."



"Dün akşamki tabloyu bilerek ve isteyerek yaşattılar"

"Bu parti Utku'dan da, Ahmet'ten de, Mehmet'ten de daha kıymetli" diye sözlerini sürdüren Gümrükçü, "Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olduğumda Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu yüzde 8.7'ydi. İzmir'de ya 2 ya 3 belediyesi vardı ve parti baraj altında kalmıştı. 26-27 yıllık mücadelemizle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını hep yukarılara taşıdım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapmamış, aday olarak kongrelerde yarışmamış, çarşaf listeden liste delmemiş, Gençlik Kollarında, Kadın Kollarında, ilçe örgütlerinde çalışan arkadaşları 'bar fedaisi' olarak tanımlayıp onların CHP'li olduğundan bile habersiz olan arkadaşlar. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'ne dün akşamki tabloyu bilerek ve isteyerek yaşattılar. Ben çeşitli il yöneticileriyle defalarca görüştüm. Bu işi sükunetle, parti teamüllerine uygun, İzmir'e yakışan bir şekilde yapmamız gerektiğini ilettim. Her seferinde 'Polisle gelsin, mahkeme ile gelsin' yanıtını aldım. Babalar Günü'nde, baba ocağında bayramlaşmaya çiçekle geldim. Taktığım kravata, giydiğim gömleğe, elimde taşıdığım çiçeğe bile laf söyleyecek denli kendinden geçmiş, siyasi bilinç ve nezaket sahibi olmayan insanlar tarafından içeriye alınmak istenmedik. Örgütün gerçek sahiplerinin demokratik iradesiyle, kan dökmeden, polisi çağırmadan Cumhuriyet Halk Partisi'ni teslim aldık" açıklamalarına yer verdi.



"Hiç kimseyi görevden almaya gelmedim"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine söylediği sözlerden de bahseden Gümrükçü, "'CHP'nin kalesidir İzmir. O kale düşmeyecek, o kale büyüyecek, o bayrak daha yukarılara taşınacak. Sen Cumhuriyet Halk Partisi il başkanısın, hiçbir partiliyi ötekileştirmeyeceksin, bütün partililerini kucaklayacaksın. Görevde olan ya da geçmişte görev almış bütün arkadaşlarını dinleyeceksin. Partinin İzmir'deki yol haritasını onlarla beraber oluşturacaksın' dedi. İl Yönetim Kurulu oluşturma sürecimiz olacak. Ben hiç kimseyi görevden almaya gelmedim, hiç kimseyi partiden dışlamaya gelmedim. Ama bu sürecin sonunda siyaseten bazı ayrılıkların olabileceğini öngörüyoruz. Bu süreçte CHP çatısı altında kalmak isteyen arkadaşlarla, mevcut görevine devam etmek isteyen bütün arkadaşlarla yol yürüyeceğimi ifade ediyorum. Önce mevcut il yönetimi ve mevcut ilçe başkanlarıyla bir durum değerlendirmesi yapacağız. İzmir'in önündeki konu başlıklarını, CHP'nin ne yapması gerektiğini sorup hızlı bir şekilde diğer arkadaşlarla da görüşerek bu süreçleri ilerleteceğiz" diye vurguladı.



Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu için ‘parti iç barışı' vurgusu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olarak görev yapan ya da geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'ne katkı koymuş kişilerle bir arada çalışma iradesine sahip olduğunu bildiğinin altını çizen Gümrükçü, şunları kaydetti:



"‘Partiden ayrılalım, ayrılmayalım' tartışması içerisinde Özgür Özel ve arkadaşlarının, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında, geçmişte genel başkanlıklarını yapmış olan Kemal Kılıçdaroğlu'yla el ele vererek parti içi barışı ve parti dışında artık Türkiye'nin beklediği demokratik değişimi yapması gerektiğine inanıyorum."



"Cemil Tugay için de geçerli olmak üzere CHP'ye katkı koymak isteyen herkese kapımız açık"

Cemil Tugay'ın kendisinin çok eski arkadaşı olduğunu söyleyen Gümrükçü, "Ben Çiğli Belediye Başkanıydım, o Karşıyaka Belediye Başkanıydı. Arada böyle küçük ilkesel tartışmalarımız olmuştur ama kişisel sorunlarımız olmamıştır. Bu son süreçte bir algı oluşturuldu. Sanki ben il başkanı olunca Cemil Tugay çok rahatsız oldu da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti gibi. Gerek Çağatay Bey'in açıklamalarından gerek Cemil Bey'in kendi açıklamalarından, onun partinin genelinin yaşadığı süreçle ilgili bazı eleştirileri dile getirdiğini ve bu yüzden bir ayrılık yaşadığını ifade ettiğini görürsünüz. Söylediğim çağrı Cemil Tugay için de geçerlidir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne katkı koyacak, katkı koymak isteyen herkese kapımız açıktır, herkesle iş yaparız" şeklinde konuştu.



"CHP'nin bu süreçte her şartta yüzde 15 oyu olduğunu ölçtüler"

‘Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölerek seçimi kaybettireceği, İzmir'de de seçimi kaybedebilecekleri' iddialarına yönelik sorulan soruya yanıt veren Gümrükçü, "Siyasi partiler seçim kazanabilir, seçim kaybedebilir. Bu sonuçta demokrasidir. Biz partiler olarak kendimizi yenileyerek, toplumla buluşarak, onun sorunlarını dile getirerek, onunla ilişkiler geliştirerek partilerimizin oyunu arttırırız. Doğru yaparsak artar, yanlış yaparsak azalır. 'Onlar geldi, CHP'ye seçim kaybettirecek' diye bir ön kabul maalesef gerçekçi değildir. Dün akşam 'oyları yüzde 1'e düştü' diye bir açıklama yaptılar. Türkiye'nin en önemli anket şirketlerinin bunlarla ilgili yaptığı çalışmalar var. Oyun yüzde 1 olmadığını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu süreçte her şartta yüzde 15 bandında bir oyu olduğunu ölçtüler. Bunlar bilimsel veriler. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir ayrılma olduğunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yok olacağı, infiale gideceği gibi bir şey söz konusu değil" sözlerini kullandı.