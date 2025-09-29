Mahkeme kararıyla önceki il yönetiminin görevden alınmasının ardından kayyum heyeti atanmış, ardından olağanüstü kongre düzenlenmişti. Çelik, yapılan seçimde delegelerin oylarının tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Mazbata töreni, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’nda gerçekleştirildi. Seçimde 414 delegenin oy kullandığı kongrede geçerli 389 oy Çelik’e çıkmıştı. Tören sırasında CHP’liler Sarıyer Kaymakamlığı önünde alkış ve sloganlarla Çelik’i karşıladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de mazbata teslimi sırasında Çelik’e eşlik etti.

Mazbatanın teslimi, imza yetkilisinin İlçe Seçim Kurulu’nda değil Çağlayan’da bulunması nedeniyle yaklaşık bir buçuk saat gecikti. Belge, imzalanmak üzere Çağlayan’a götürüldü.

Mazbatasını aldıktan sonra açıklama yapan Çelik, süreç boyunca yaşanan tartışmalara değindi: “Türkiye gündemi aylardır CHP kongrelerini tartışmak zorunda kalıyor. Amaçları, CHP’lileri kavga ediyormuş gibi göstermek. Oysa bizim mücadelemiz, halkın çıkarı için bir avuç oligarkla yapılan bir mücadeledir. Sonunda hak, halkın olacak” dedi.

Çelik, siyasi rota ve görev süresi konusundaki sorulara ise, “Ben örgütün iradesiyle geldim, örgütün iradesiyle giderim. Görevimin başında olmamı engelleyecek hiçbir durum yok” yanıtını verdi.