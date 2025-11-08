Marmara Bölgesi’nde zeytin hasadı tüm hızıyla başladı. Çiftçiler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bahçelere inerek sofralık ve yağlık zeytinleri toplamaya başladı. Türkiye’nin önde gelen tarım kooperatiflerinden Marmarabirlik, bu yıl 70 bin ton zeytin alımı ve 50 milyon dolarlık ihracat hedefiyle sezona girdi.

Kuraklık rekolteyi etkiliyor, iri ve kaliteli zeytin öne çıktı

Marmarabirlik Başkanı Ali Yıldız, bu yıl iri taneli ve yüksek kaliteli zeytinlerin öne çıktığını belirterek, Türkiye genelinde toplam zeytin rekoltesinin 2 milyon 450 bin ton, bunun 740 bin tonunun sofralık zeytin olmasının beklendiğini söyledi.

Yıldız, Marmarabirlik bölgesinden gelen rekolte beyannamesinin 67 bin ton olduğunu, şu ana kadar 8 bin ton ürün alımı yapıldığını ve ortalama fiyatın 115 TL seviyelerinde seyrettiğini açıkladı.

Yeni depolama tesisi ve yatırım hamlesi

Yıldız, Marmarabirlik’in önümüzdeki dönem için 30 bin ton kapasiteli yeni bir depolama tesisi kurmayı planladığını ve ihracatta 50 milyon dolar hedeflediğini belirtti.

“Yeni ürünler, modern işleme tesisleri ve dijital altyapı yatırımlarıyla Marmarabirlik’i daha güçlü bir kooperatif yapısına kavuşturacağız.” diyen Yıldız, bu yatırımların üretici ortaklara da doğrudan katkı sağlayacağını vurguladı.

Mudanya’da hasat coşkusu

Bursa Valiliği, Mudanya Kaymakamlığı ve Marmarabirlik iş birliğiyle düzenlenen “Zeytin Hasadı Başlangıcı Programı”, Mudanya Yörükali Mahallesi’ndeki Marmarabirlik deposunda gerçekleştirildi.

Programa, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Ak Parti İlçe Başkanı Arif Bayrak, Tarım Orman İl Müdürü İbrahim Acar, Marmarabirlik Başkanı Ali Yıldız ve üreticiler katıldı.

Hasat töreninde misafirler, zeytin silkeleme makineleriyle üreticilere eşlik etti. Mavi hasat örtüleriyle süslenen bahçeler, drone görüntüleriyle görsel bir şölen oluşturdu.

Doğal fermantasyonla gelen kalite

Marmarabirlik, topladığı zeytinleri 6 ay boyunca doğal fermantasyon sürecine bırakıyor. Ardından steril tesislerde yıkanan ve tuzla dinlendirilen zeytinler, hem lezzet hem de kalite açısından öne çıkıyor.

Bu yıl Mudanya Kooperatifi’nden 10 bin ton ürün beklenirken, zeytinler bilgisayar destekli sistemlerle boyutlarına göre ayrılıp özel havuzlarda işleniyor.

Tüketim artarsa üretici kazanır

Yıldız, Türkiye’nin sofralık siyah zeytin üretiminde dünya lideri olduğunu ancak zeytinyağı tüketiminde Avrupa’nın gerisinde kaldığını ifade etti.

“Türkiye’de kişi başı zeytinyağı tüketimi 2-2,5 kilo civarında. Avrupa’da bu oran 13 litreye kadar çıkıyor. İç tüketim artarsa üretici güçlenir, ekonomi kazanır.” dedi.

Tağşişe karşı uyarı: “Güvenilir markaları tercih edin”

Zeytinyağı sektöründe artan tağşiş vakalarına dikkat çeken Yıldız, merdiven altı üretimlerin hem üreticiye hem de tüketiciye zarar verdiğini vurguladı: