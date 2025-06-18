Uzun vadeli borçlar artarken, kısa vadeli borçlar geriledi. 2024 yılı sonuna göre uzun vadeli kredi borcu 16,7 milyar dolar artarak 173,5 milyar dolara ulaştı. Buna karşılık, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) 2,9 milyar dolar azalarak 12,5 milyar dolara geriledi.

Sektör bazlı incelendiğinde, finansal kuruluşların toplam borcu 3,3 milyar dolar artarken, finansal olmayan kuruluşların borcu 10,4 milyar dolar yükseldi. Uzun vadede finansal kuruluşların borçları 6,3 milyar dolar, finansal olmayanların borçları ise 10,4 milyar dolar arttı. Kısa vadede ise finansal kuruluşların borcu düşerken, finansal olmayan kuruluşlarda sınırlı bir artış kaydedildi.

Döviz kompozisyonunda ABD doları yine başı çekti. Uzun vadeli borcun yüzde 57,9’u ABD doları, yüzde 33’ü euro, yüzde 2,1’i Türk lirası ve yüzde 7’si diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli borçta ise Türk lirasının payı dikkat çekici şekilde yüzde 31,1 oldu; bunu yüzde 46 ile ABD doları ve yüzde 19,5 ile euro izledi.

Nisan sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunun 1 yıl içinde vadesi dolacak kısmı 56,6 milyar dolar seviyesinde. Bu tutarın 37,9 milyar doları bankalara, 14,5 milyar doları finansal olmayan şirketlere ve 4,2 milyar doları bankacılık dışı finansal kuruluşlara ait bulunuyor.

Veriler, özel sektörün dış finansman ihtiyacının sürdüğünü ve kur kompozisyonunun döviz risklerini yakından takip etmeyi gerektirdiğini ortaya koyuyor.