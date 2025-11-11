Küresel Piyasalarda Ons Altın Tırmanışta

Geçtiğimiz hafta 4.001 dolardan kapanan ons altın, yeni haftaya hızlı bir yükselişle başladı. Dünkü işlemlerde %2,85 primle 4.115 dolara çıkan ons fiyatı, 11 Kasım 2025 itibarıyla 4.143 dolara kadar yükseldi.

ABD ekonomisinden gelen zayıf veriler ve FED’den faiz indirimi beklentilerinin artması, altını destekleyen faktörler arasında yer alıyor. Ayrıca dolar endeksindeki gerileme de altın fiyatlarını yukarı taşıyan etkenlerden biri.

JP Morgan analistleri, ons altının 2026’nın dördüncü çeyreğine kadar 5.055 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Banka, gelecek yıl yatırımcı ve merkez bankalarının altın talebinin çeyrek dönem ortalamasının 566 ton civarında olabileceğini tahmin ediyor.

Türkiye Piyasasında Güncel Altın Fiyatları

İç piyasada da altın fiyatları hareketli seyrini sürdürüyor. 11 Kasım 2025 Salı günü saat 07:00 itibarıyla Türkiye’deki güncel altın satış fiyatları şöyle:

Gram altın: 5.628,96 TL

Çeyrek altın: 9.533,00 TL

Yarım altın: 19.055,00 TL

Tam altın: 37.425,71 TL

Cumhuriyet altını: 37.988,00 TL

Gremse altın: 93.851,29 TL

Ons altın: 4.144,70 USD

Altın yatırımcıları ve birikim yapmak isteyenler, bu yükseliş trendini yakından takip ederek alım-satım stratejilerini belirliyor. Özellikle gram ve çeyrek altın, küçük yatırımcılar için tercih edilen ürünler arasında yer alıyor.