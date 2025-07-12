Yönetmelik, özel eğitim alanındaki uygulamaları çağın gerekliliklerine uygun hale getirirken, özellikle biyometrik kimlik doğrulama sistemi ile öne çıkıyor.

Biyometrik Doğrulama Zorunlu Hale Geldi

Yeni düzenlemeyle birlikte, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde biyometrik kimlik doğrulama sistemi kullanılacak. Bu sistem üzerinden alınan kayıtlar, kuruma yapılan ödemelerin esasını oluşturacak. Ancak sistemde teknik bir sorun yaşanması durumunda, eğitimlerin gerçekten yapılıp yapılmadığı, mevcut kameralı görüntüleme sistemleri üzerinden denetlenecek. Böylece hem şeffaflık hem de hizmet takibi artırılmış olacak.

Telafi Eğitimlerinde Süre ve Saat Sınırlaması

Daha önce afet, tatil kararı ya da bireyin sağlık sorunları gibi nedenlerle yapılamayan eğitimlerin telafisi, takvim sınırı olmaksızın sağlanabiliyordu. Yeni düzenleme ile bu süre en fazla 24 ayla sınırlandırıldı. Ayrıca bireysel telafi derslerinde aylık saat limiti 8 saatten 12 saate çıkarıldı.

Evde Eğitim Takvime Bağlandı

Evde destek eğitimi uygulamalarında da önemli değişikliklere gidildi. Eğitim verilecek bireyler için her ayın başlangıcından önce detaylı bir iş takvimi hazırlanacak ve bu bilgiler Özel Eğitim Modülü’ne girilecek. Eğitimler, yalnızca bu takvimde belirtilen gün ve saatlerde verilebilecek. Ayrıca evde verilen destek eğitimleri, denetim yetkisi bulunan birimler tarafından yılda en az dört kez denetlenecek.

Ücretli Kayıtlar ve Modül Takibi

Kayıt yaptırmak isteyen bireylere, ücretlerini kendileri karşılamak koşuluyla özel eğitim kurumlarına kayıt yaptırma imkânı getirildi. Bu bireylerin ders kayıtları da sistemde yer alan Özel Eğitim Modülü üzerinden takip edilecek.

Yürürlük Tarihi: 1 Aralık 2025

Yönetmelik kapsamında yapılan tüm düzenlemeler 1 Aralık 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek. Sektör temsilcileri, yeni uygulamaların özel eğitim hizmetlerinde kaliteyi artıracağı ve suiistimallerin önüne geçileceği görüşünde.