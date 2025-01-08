Tüm Gelir İBB’ye Aktarılıyor, Esnaf Performansa Dayalı Ücret Alıyor

2020 yılında İBB ile yapılan anlaşma sonrası özel halk otobüsü esnafı, kilometre başına performansa dayalı bir sistemle çalışmaya başladı. Ovacık, yolculardan elde edilen tüm gelirin İBB tarafından alındığını ve otobüslerin yakıt, personel, araç ve tamir gibi masraflarının esnaf tarafından karşılandığını vurguladı.

“Sistem başlangıçta iyi işlerken, zamanla esnafın gelirleri masrafları karşılamaz hale geldi” diyen Ovacık, esnafın her ay kestiği faturaların eksik ödenmesi nedeniyle büyük bir borç yükü altında olduğunu söyledi.

Esnaf Başına 1,5 Milyon TL’ye Yakın Alacak

Ovacık, esnafın ortalama 1 milyon 200 bin ile 1 milyon 500 bin TL arasında değişen alacakları olduğunu belirterek şunları ekledi:

“İstanbul’da 3 bin 41 araçla günde 2 milyon yolcu taşıyoruz. Ancak esnaf zor durumda. Araçlarımızı tamir ettiremiyoruz, borçlarımızı ödeyemiyoruz. Daha sağlıklı ve güvenilir bir toplu taşıma için hak edişlerimizin bir an önce ödenmesi gerekiyor. Taleplerimizi hem Ekrem Başkan’a hem de bürokratlara ilettik, ancak henüz bir çözüm bulamadık.”

Ücretsiz Taşıma ve Düşük Gelir Esnafı Zorluyor

Göksel Ovacık, ücretsiz taşımacılığın ve indirimli biletlerin esnafın gelirlerini ciddi şekilde etkilediğini söyledi.

“Taşıdığımız yolcuların yüzde 18-20’sini ücretsiz taşıyoruz. Yakıtı, personeli, otobüsü biz karşılıyoruz ama halkı ücretsiz taşıyoruz. Ortalama kişi başı 10,7 lira gelir elde ediyoruz. Bu durum hem merkezi hükümetten hem de belediyeden destek almayı zorunlu kılıyor.”

2025 İçin Sözleşme Güncellemesi Talebi

Ovacık, 2025 yılında yapılacak yeni sözleşmede esnafın gelirlerini artıracak düzenlemelerin yapılmasını talep ederek, “Belediyeden beklentimiz, sözleşmemizi güncelleyerek daha adil bir gelir paylaşımı sağlamasıdır. Aksi takdirde araçlarımızı çalıştıramayız ve yolcular mağdur olur” dedi.

Çözüm Bekleniyor

İstanbul’da ulaşımın daha sağlıklı ve sürdürülebilir olması için özel halk otobüsü esnafı, hak ettikleri ödemelerin yapılmasını ve sözleşme şartlarının iyileştirilmesini bekliyor. Esnaf, alınacak desteklerin toplu taşıma kalitesine de olumlu yansıyacağına inanıyor.