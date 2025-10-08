YouTube kanalında Levent Cengizhan’a konuşan Erdim, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’nun davetiyle bir araya gelen Oğuzhan Koç, Eser Yenenler, Sefo ve Volkan Demirel gibi isimlerle birlikte çekilen toplu fotoğrafın ardından yaşadığını iddia ettiği olayı anlattı. Erdim, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da fotoğrafta yer almasının, Petrol Ofisi ile olan iş birliğinin sonlanmasına yol açtığını iddia etti.

Bu iddia sonrası şirketten açıklama geldi. Petrol Ofisi, Erdim’in sözlerine yanıt olarak, oyuncuyla herhangi bir yıllık anlaşmalarının bulunmadığını belirtti. Şirket açıklamasında, “Yakın geçmişte gerçekleştirilen proje bazlı iş birliklerinin bir organizasyonda çekilen fotoğraflar nedeniyle durdurulduğu iddiası tamamen asılsızdır. 1941’den bu yana Türkiye için çalışan bir kurum olarak itibarımıza zarar veren mesnetsiz iddialara karşı yasal haklarımız kullanılacaktır” ifadelerine yer verdi.

Konuyla ilgili tartışmalar sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, iddiaların doğruluğu konusunda taraflar arasındaki görüşler farklılık gösteriyor.