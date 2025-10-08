Bir gazetecinin, “Amerika’da yaptığınız görüşmelerde Halkbank’ın durumu gündeme geldi. Bu görüşmelerden nasıl bir sonuç elde edildi?” sorusuna yanıt veren Erdoğan, sürecin olumlu sonuçlanmasını ümit ettiklerini belirtti.

Erdoğan, açıklamasında, “Sayın Trump, ABD’deki temaslarımızda ve son telefon görüşmemizde ‘Halk Bankası’nın problemi bizim için bitmiştir’ ifadesini kullandı. Bu önemli bir siyasi irade beyanıdır ve bizim için kıymetlidir. Ancak tamamlanması gereken bazı süreçlerin olduğunu da biliyoruz. Temennimiz, bu süreçlerin bir an önce olumlu şekilde neticelenmesidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları, Türkiye ile ABD arasında devam eden Halkbank sürecinde olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor.