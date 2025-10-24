23 Ekim 2025 tarihinde Mandarin Oriental Bosphorus’ta gerçekleşen etkinlik; otomotiv, moda, sanat ve medya dünyasından seçkin isimleri bir araya getirdi. Gecenin sunuculuğunu Ebru Akel üstlenirken, Şükrü Özyıldız, Mert Yazıcıoğlu, İbrahim Çelikkol, Melis İşiten, Bünyamin Aydın, Ulaş Durmaz, Nesrin Cavadzade, Burak Berkay Akgül, Aslıhan Malbora, Burak Deniz, Yiğit Kirazcı, İpek Filiz Yazıcı, Ezgi Eyüboğlu, Bora Cengiz, Serkan Altunorak, Ulvi Kahyaoğlu, Berk Keklik, Reynmen, Orkun Işıtmak, Berkcan Güven, Nihat Odabaşı, Emre Yusufi, Tamer Yılmaz, Özge Törer, Buse Terim, Bilge Öztürk, Rüya Büyüktetik, Kaan Mirac Sezen, Koray Erkaya gibi isimlerin katılım gösterdiği davet, Boğaz’ın etkileyici atmosferinde düzenlenen drone ve dans şovları, müzik grubunun canlı performansı ve DJ setiyle unutulmaz bir deneyime dönüştü.

Etkinlikte, Mercedes-Benz x Les Benjamins özel kapsül koleksiyonu ilk kez davetlilerle buluşurken, Ouchhh Studio tarafından tasarlanan yapay zeka destekli dijital sanat enstalasyonları gecede davetlileri adeta büyüledi.

Moda ve sanat dünyasındaki bu özel iş birlikleriyle Mercedes-Benz, mühendisliği; teknoloji, yaratıcılık ve kültürle buluşturarak markanın vizyonunu ilham veren bir deneyimle sergiledi.

Yeni CLA, dijital dönüşümün öncüsü

Gecede konuşma yapan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, markanın geleceğe yönelik vizyonunu şu sözlerle paylaştı: “Tamamen yeni CLA, Mercedes-Benz için yalnızca yeni bir model değil, dijitalleşme ve elektrifikasyon yolculuğumuzun da simgesi. Bugün burada, geleceğin teknolojisini tasarım ve duyguyla bir araya getiren yeni bir dönemi başlatıyoruz. CLA, markamızın genç, dinamik ve yenilikçi ruhunu en güçlü şekilde yansıtırken; aynı zamanda Mercedes-Benz’in yaratıcılıkla teknolojiyi buluşturma vizyonunu da gözler önüne seriyor.”

Akıllı, sezgisel ve tamamen elektrikli

Yeni CLA; ışıltılı ızgara panelinde 142 LED yıldız, MBUX Superscreen ve MB.OS işletim sistemiyle tamamen dijital ve kişiselleştirilebilir bir sürüş deneyimi sunuyor. CLA 350 4MATIC Edition 1 AMG paketiyle Türkiye’de satışa sunulan model; 715 km’ye varan menzil, 10 dakikada 300 kilometreden fazla menzil, 354 bg gücü ve 0–100 km/s 4,9 sn değerleriyle dikkat çekiyor. Mercedes-Benz’in “Geleceğin Estetiği” yaklaşımını yansıtan yeni CLA, tasarım, teknoloji ve verimlilikte sınıfının ötesine geçiyor.

Mercedes-Benz x Les Benjamins kapsül koleksiyonu: Köklerden geleceğe uzanan bir hikaye

İstanbul merkezli lüks sokak giyim markası Les Benjamins, tamamen yeni Mercedes-Benz CLA için hazırladığı Mercedes-Benz x Les Benjamins kapsül koleksiyonunu ilk kez davetlilerle buluşturdu. Koleksiyon, markanın kurucusu ve kreatif direktörü Bünyamin Aydın’ın göçmen köklerinden ve ailesinin Almanya’da başlayan hikayesinden ilham alıyor. Aydın, “Ailemiz için bir Mercedes’e sahip olmak, alın terinin sembolüydü. Şimdi o hayal, tasarımın diliyle gerçeğe dönüştü.” sözleriyle bu birlikteliğin kişisel anlamını vurguluyor.

Koleksiyonun teması “Köklerinle bütünleş” olarak tanımlanıyor. Yeni CLA’nın aerodinamik hatları, ikonik sportif ızgarası ve kırmızı pantone’sinden ilham alan parçalar; Les Benjamins’in imza Carpet Monogram dokularıyla birleşiyor. Siyah, beyaz ve kırmızıdan oluşan renk paleti; hızı, tutkuyu ve mirasın gücünü temsil ediyor.

Koleksiyonun satışına 24 Ekim itibarıyla başlanacak ve sınırlı sayıda ürün Les Benjamins mağazalarında ve çevrimiçi olarak satışa sunulacak.

Bu iş birliği, Mercedes-Benz’in ilk kez bir Türk moda markasıyla ortak bir koleksiyon üretmesiyle, markanın moda ve tasarım alanındaki vizyoner duruşunu güçlendiriyor.

Mercedes-Benz x Ouchhh: Yapay zeka destekli sanat deneyimi

Etkinlikte, Ouchhh Studio tarafından geliştirilen yapay zeka ve nörobilim temelli özel bir dijital sanat deneyimi yer aldı. Veri bilimi, mimari ve sanatı bir araya getiren Ouchhh, bu proje için tamamen yeni CLA’nın teknolojik kimliğinden ilham aldı ve markaya özgü bir hikaye oluşturdu.

Etkinlik alanına girer girmez CLA’nın dataları kullanılarak oluşturulmuş immersive tünel’den geçen davetliler, Ouchhh imzalı bir dünyaya adım attılar. Açık alandaki deneyimin merkezinde ise, yeni CLA’nın sergilendiği özel dijital sergileme enstalasyonu yer aldı. Seçilen konuklardan biri, EEG (elektroensefalografi) başlığı ile otomobille kurduğu bağ anındaki duygusal tepkilerini gerçek zamanlı olarak sanat eserine dönüştürdü. Bu beyin dalgası verilerine ek olarak, Ouchhh Studio eserde yeni CLA’nın tasarım ve mühendislik verilerini de kullandı. Bu veriler yapay zeka algoritmaları tarafından anlık olarak veri boyamasına dönüşüyor.

Mercedes-Benz’in mühendisliğin ötesine geçerek insan ve teknoloji arasındaki duygusal bağı güçlendiren vizyonunu yansıtan bu çalışma, gecenin en dikkat çeken bölümlerinden biri oldu.