Letgo Otoplus, Pilot Garage ile 8 ayda 33 Şehre Yayıldı

Yıl içinde 1 milyon aracın uğrak noktası haline gelen Pilot Garage, Letgo Otoplus’ın büyüme sürecinde etkin bir rol oynamaya başladı. 2022 yılının temmuz ayında Letgo Otoplus’un, Pilot Garage’a ait hisselerin yüzde 25’ini satın almasıyla yeni bir konseptin ortaya çıkması amaçlanırken, Pilot Garage oto ekspertiz hizmet noktalarında dönüşüm başlatılmış oldu. Otoplus, Pilot Garage bayilerinde oluşturulan yeni alım noktalarıyla 8 ayda sırayla Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Van illerine ulaştı.

Hedef Türkiye’nin en yaygın ikinci el kompleksi olmak

Otoplus’ın büyüme stratejisinde önemli bir göreve talip olduklarını dile getiren Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, “Ortağımız ile geliştirdiğimiz konsept ile hedefimiz, Türkiye’nin en yaygın ikinci el kompleksi unvanına erişebilmek. Çok hızlı bir ivmeyle 8 ay gibi kısa bir süre içinde Letgo Otoplus 33 farklı ile yayılarak saha büyümesini önemli biçimde artırmış oldu. Orta vadede yeni yatırımlarla birlikte 81 ilde alım noktasına ulaşmak istiyoruz. İş ortağımızla ülkemize yatırımlarımızı sürdürmeye kesintisiz devam edeceğiz.” açıklamasını yaptı.