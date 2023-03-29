1 Nisan’da kış lastiklerini çıkarmadan önce okuyun!

LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, ayrıca araç altına takılacak lastiklerin mutlaka bir uzman gözüyle kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekti: ‘’Düzensiz aşınma, delinme, yıpranma ve yırtılma benzeri özürler uzmanları tarafından incelenmeli. Lastiklerin uygun janta monte edilmesi, doğru havanın basılması, balans ayarlarının yapılması güvenli bir sürüş için şarttır; aksi takdirde trafikte risk yaratır’’

1 Aralık 2022 tarihinden bu yana uygulanan kış lastiği zorunluluğu, 1 Nisan tarihinde sona eriyor. Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreterı Erdal Kurt, sürücülere mevsime uygun lastiğe geçmeden önce değişen iklim koşulları ve Valilik kararlarını dikkate almaları uyarısında bulundu. LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt; mevsim normalleri dışında seyredebilen iklim koşullarına dikkat çekerek şu önemli noktalara vurgu yaptı:

‘’Güvenli bir trafiği sağlamak için sürücülere düşen görev, her türlü tedbiri almaktır. Mevsimine göre lastik seçimi de alınması gereken bu tedbirlerin başında gelir. Ülkemizde yakın zamanda daha çok tanık olduğumuz gibi; iklimsel değişimden dolayı ani hava değişiklikleri giderek artıyor, bunu dikkate almak gerek. 1 Aralık’tan itibaren başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması normal koşullarda 1 Nisan itibarıyla sona eriyor. Ancak valilikler; mevsim koşullarına bağlı olarak bu süreyi uzatmakla yetkilidir. Bu nedenle sürücülerimizin kış lastiklerini çıkarmadan önce ilgili valilik açıklamalarını ve bulundukları iklim koşullarını mutlaka takip etmelerini öneriyoruz. Kış lastiğinden mevsime uygun lastiğe geçiş için belirtilen 1 Nisan tarihi bölgelere göre değişiklik gösterebilir.’’

Doğru lastik araç üreticinizin önerdiği tip ve ebattaki lastiktir!

Lastiğin bir araçta bizi hayata bağlayan en önemli parçalardan biri olduğuna vurgu yapan LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt; ‘’Aracınızı yola ve sizi hayata bağlayan şey sadece lastiğin yola bastığı alan kadardır. Araç üreticileri, bu yüzden lastiği ‘can güvenliğini en yüksek derecede ilgilendiren ürün’ olarak kabul eder. Doğru lastik, araç üreticisinin önerdiği tip ve ebattaki lastiktir. Seçeceğiniz lastik aracınıza, sürüş ihtiyaçlarınıza ve mevsimine uygun lastik olmalıdır. Bu kriterlere uyularak seçilen lastik doğru lastiktir ve güvenli sürüşe katkı sağlar. Kış lastiklerinizi çıkarıp mevsime uygun lastiğe geçerken de aracınız, sürüş alışkanlıklarınız ve çevresel koşullarınız için en doğru lastiği seçmelisiniz’’ dedi.

Uzman gözüyle diş topuk kontrolü ve doğru hava basıncı şart!

Erdal Kurt, kış lastikleri çıkarıldığında araç altına takılacak mevsime uygun lastiklerin mutlaka uzman gözüyle kontrol edilmesi gerektiğini de belirterek, şunları kaydetti:

‘’Kış lastiklerinizi çıkartıp yerine takacağınız lastikler yeni olabilir, depoda beklemiş lastikler olabilir. Kullanmaya başlayacağınız lastiklerin diş, topuk, yanak ve sırt kontrollerini mutlaka yetkili servislere yaptırmanızı öneririz. Düzensiz aşınma, delinme, yıpranma ve yırtılma benzeri özürler uzmanları tarafından incelenmeli. Uygun janta monte edilmesi, doğru havanın basılması, balans ayarlarının yapılması da güvenli bir sürüş için dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardır. Aksi takdirde ortak trafikte risk yaratır.’’