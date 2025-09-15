Dernek verilerine göre, yılın ilk 8 ayında toplam üretim geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artarak 908 bin 238 adet oldu. Traktör dahil edildiğinde üretim 928 bin 81 adede ulaştı. Aynı dönemde otomobil üretimi yüzde 1 gerileyerek 564 bin 482 adede düşerken, ticari araç üretimi yüzde 13, hafif ticari araç üretimi yüzde 15 arttı. Ağır ticari araç grubunda ise yüzde 6’lık azalma yaşandı.

Sanayinin kapasite kullanım oranı yüzde 64 seviyesinde gerçekleşti. Araç gruplarına bakıldığında, hafif araçlarda kapasite kullanımı yüzde 65, kamyon grubunda yüzde 54, otobüs-midibüs grubunda yüzde 64 ve traktörde yüzde 40 olarak kaydedildi.

8 Ayda 26,1 Milyar Dolarlık İhracat

İhracat adet bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 682 bin 743’e yükseldi. Ancak otomobil ihracatı yüzde 6 düşüş gösterirken, ticari araç ihracatında yüzde 29’luk artış kaydedildi. Traktör ihracatı yüzde 30 gerileyerek 7 bin 218 adede indi.

Değer bazında toplam ihracat 26,1 milyar dolar olurken, otomotiv sektörü toplam ihracatın yüzde 17’sini oluşturarak liderliğini korudu. Otomobil ihracatı yüzde 11 artışla 7,5 milyar dolara çıktı. Ana sanayi ihracatı dolar bazında yüzde 16, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 7 yükseldi.

İç Pazar 845 Bin Adede Yaklaştı

Ocak-ağustos döneminde iç pazar yüzde 7 büyüyerek 844 bin 761 adede ulaştı. Otomobil satışları yüzde 8 artışla 654 bin 413’e yükseldi. Ticari araç pazarında yüzde 2’lik artış olurken, hafif ticari araçlar yüzde 4 büyüdü. Ağır ticari araç satışları ise yüzde 10 düştü.