Compass North Star ve Summit: 500 bin TL kredi, 12 ay %1,99 faiz

North Star: 115 bin TL, Summit: 60 bin TL takas desteği

Avenger 4xe Overland: 116 bin TL takas desteği

Avenger e-Hybrid Limited: 60 bin TL, Summit: 116 bin TL takas desteği

Avenger Electric Limited: 49 bin TL takas desteği, Summit: 66.800 TL takas desteği

Juke: Manuel Tekna 1.549.000 TL, Otomatik Tekna DCT 100 bin TL nakit + bireysel müşterilere 240 bin TL’ye kadar 12 ay %0 faiz

Qashqai Mild Hybrid: Designpack 1.999.000 TL, Skypack ve üstü modellerde ticari müşterilere 600 bin TL’ye kadar 6 ay %0 faiz

Qashqai e-POWER: N-Design 200 bin TL nakit, Skypack ve üstü 100 bin TL nakit desteği

X-Trail Mild Hybrid: Platinum 3.399.000 TL, Platinum Premium 100 bin TL nakit + ticari müşterilere ek 600 bin TL’ye kadar 6 ay %0 faiz