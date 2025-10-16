JEEP
Avenger Electric Limited: 49 bin TL takas desteği, Summit: 66.800 TL takas desteği
Avenger e-Hybrid Limited: 60 bin TL, Summit: 116 bin TL takas desteği
Avenger 4xe Overland: 116 bin TL takas desteği
North Star: 115 bin TL, Summit: 60 bin TL takas desteği
Compass North Star ve Summit: 500 bin TL kredi, 12 ay %1,99 faiz
NISSAN
Juke: Manuel Tekna 1.549.000 TL, Otomatik Tekna DCT 100 bin TL nakit + bireysel müşterilere 240 bin TL’ye kadar 12 ay %0 faiz
Qashqai Mild Hybrid: Designpack 1.999.000 TL, Skypack ve üstü modellerde ticari müşterilere 600 bin TL’ye kadar 6 ay %0 faiz
Qashqai e-POWER: N-Design 200 bin TL nakit, Skypack ve üstü 100 bin TL nakit desteği
X-Trail Mild Hybrid: Platinum 3.399.000 TL, Platinum Premium 100 bin TL nakit + ticari müşterilere ek 600 bin TL’ye kadar 6 ay %0 faiz
Townstar Van & EV modelleri: KOBİ’lere özel nakit ve 0 faizli kredi seçenekleri
JAECOO
Evolve 4x4: Ticari müşterilere 400 bin TL, 6 ay %0 faiz veya 1 milyon TL, 12 ay %2,72 faiz
Revive 4x2: 2.150.000 TL’den başlayan fiyatlar
FIAT
Doblo, Doblo Cargo, Scudo: 75 bin TL nakit indirim
Ducato Van ve Kamyonet: 100 bin TL indirim
Ducato Minibüs: 200 bin TL indirim
Tüm modellerde 12 ay %0 faizli kredi seçenekleri mevcut
PEUGEOT
Binek araçlar: E-208 ve E-308 gibi elektrikli modellerde bireysel ve tüzel müşterilere 12 ay %0 faizli kredi
Hafif ticari araçlar: Rifter, Partner Van, Boxer Van gibi tüm modellerde 12 ay %0 faiz veya 3 ay ertelemeli kredi
CITROËN
Yeni %100 elektrikli Ë-C3: 150 bin TL, 12 ay %0 faiz
Citroën C4 ve C4 X: 150 bin TL kredi veya 30 bin TL nakit indirim
Elektrikli ve plug-in hibrit modellerde 12 ay %0 faiz veya nakit indirim fırsatları
OPEL
Corsa, Astra, Mokka, Frontera ve elektrikli modeller: 12 ay %0 faizli kredi seçenekleri
Vivaro, Movano ve Combo gibi ticari araçlarda da nakit ve faiz avantajları
MERCEDES-BENZ
C-Serisi, GLC, E-Serisi ve EQB modelleri: 3-5 milyon TL krediye 12-36 ay vadeli düşük faiz
Hafif ticari araçlar Vito, Sprinter ve EQV: 12 ay %0 faizli kredi seçenekleri
Mercedes-Benz Certified araçlar için 5 ay %0 faizli kampanya
Bu kampanyalar, otomobil alımında hem nakit avantajı hem de esnek finansman imkânları sunuyor. Özellikle elektrikli ve hibrit modellere yönelik teşvikler, bu dönemde sıfır araç almayı cazip hale getiriyor.
Kaynak: Habertürk