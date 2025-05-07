Yüksek Faiz ve Kur Baskısı Hisselere Engel

Üretim ve iç pazar verileri olumlu bir tablo çizerken, otomotiv ve metal ana sanayi hisseleri ise yatırımcı nezdinde zayıf bir performans sergiliyor. Bunun başlıca nedenleri arasında yüksek faiz oranları, artan üretim maliyetleri, döviz kurundaki oynaklık ve ithal araç oranının yüksek seyretmesi yer alıyor. Tüm bu etkenler, sektörün kârlılığını baskı altına alırken, 2025 yılı için beklentilerin temkinli kalmasına neden oluyor.

İhracat Gücüyle Öne Çıkanlar

Yılbaşından bu yana bazı hisseler toparlanma eğilimi gösterse de, yüksek ihracat oranına sahip şirketlerin görece daha iyi performans sergilediği dikkat çekiyor. Özellikle %90 üzeri ihracat oranına sahip olan OZATD (+23,86%) gibi hisseler, piyasa genelindeki durgunluğa rağmen pozitif ayrışıyor.

İhracat oranı yüksek bazı diğer şirketler ve getirileri şu şekilde:

OZATD: %99,76 ihracat oranı – Yılbaşından bu yana %23,86 getiri

BFREN: %5,57 ihracat oranı – %23,41 getiri Rekabet Kurumu’ndan Çimentaş’a 37,4 Milyon TL Ceza!

BVSAN: %39,63 ihracat oranı – %12,08 getiri

PARSN: %62,96 ihracat oranı – %1,38 getiri

KATMR, FROTO, HATSN, JANTS gibi hisseler ise ihracat gücüne rağmen negatif getiri ile dikkat çekiyor.

Sektörde Seçici Davranma Zamanı

Borsada işlem gören otomotiv ve yan sanayi şirketlerinde orta ve uzun vadeli performansın ihracat oranlarıyla yakından ilişkili olduğu görülüyor. Bu da yatırımcılar için sektörel bazda değil, şirket bazlı seçiciliği ön plana çıkarıyor.

Otomotiv üretimindeki ivme korunurken, borsa performansındaki bu kırılma, sektörün sadece üretimle değil, makroekonomik değişkenlerle de birebir ilişkili olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.