2025 yılının üçüncü çeyreğinde satış, ihracat ve istihdamda yatay seyrini sürdüren sektör, yılın son çeyreğinde de büyüme beklemiyor. Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği’nin (OSS) 2025 Yılı 3. Çeyrek Sektörel Değerlendirme Anketi’ne göre; 2025’in üçüncü çeyreğinde, 2024’ün aynı dönemine göre yurt içi satışlarda dolar bazında ortalama yüzde 1,5’lik artış yaşandı. Bir önceki ankette üretici üyelerin yüzde 15,2’si yatırım planlarken, yeni ankette bu oran yüzde 33,3’e yükseldi., 2025’in üçüncü çeyreğinde gözlemlenen problemlerin başında ise “maliyetlerdeki aşırı artış” geldi. Ankete göre, “nakit akışında yaşanan problemler” ve “iş ve ciro kaybı” üyeler için önemli sorunlar arasında yer alıyor. Anket sonuçlarını değerlendiren OSS Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özçete, “2025 yılının üçüncü çeyreğinde satış, ihracat ve istihdamda gözlemlenen yatay seyir, otomotiv satış sonrası pazarının zorlu ekonomik koşullara rağmen dayanıklılığını koruduğunu gösteriyor. Ancak maliyetlerdeki aşırı artış, nakit akışında yaşanan sıkıntılar ve tahsilat zorlukları gibi problemler sektörün üzerindeki baskıyı sürdürüyor. Olumlu tarafta üretici üyelerimizin yatırım planlarını artırması sektörün uzun vadede üretim kapasitesini güçlendirme ve rekabet gücünü artırma isteğini açıkça ortaya koyuyor. Üyelerimizin istikrarlı duruşu ve yatırım kararlılığıyla birlikte, ekonomik ortamın iyileşmesi halinde sektörümüzün yeniden büyüme ivmesi yakalayacağına inanıyoruz” dedi.

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), otomotiv satış sonrası pazarı özelinde 2025 yılının üçüncü çeyreğini, üyelerinin katılımıyla düzenlediği bir anket çalışmasıyla değerlendirdi. OSS Derneği’nin 2025 Yılı 3. Çeyrek Sektörel Değerlendirme Anketi’ne göre; otomotiv satış sonrası pazarı 2025’in üçüncü çeyreğinde yatay seyrini sürdürdü. Ankete göre; 2025’in üçüncü çeyreğinde, 2024 yılının üçüncü çeyreğine göre yurt içi satışlar dolar bazında ortalama yüzde 1,5 artış yaşadı. Bu dönemde dağıtıcı üyelerin satışlarında dolar bazında yüzde 1,92, üretici üyelerde ise yüzde 0,71 artış gerçekleşti.

Tahsilat süreçlerindeki olumsuz gidişat devam ediyor!

Ankette, 2025 yılının son çeyreğiyle ilgili beklentilere de yer verildi. Buna göre sektörde 2025 yılının son çeyreğinde yurt içi satışlarda dolar bazında yüzde 1,58 oranında düşüş beklendiği gözlemlendi. 2025’in ikinci çeyreğinde yüzde 40,5 olan tahsilat süreçlerinin 2025’in üçüncü çeyreğinde yüzde 38,4 seviyesine gerilediğini ifade eden OSS Derneği üyelerinden yüzde 10’u tahsilat sürecinin daha iyi hale geldiğini, 50’si ise daha kötüye gittiğini belirtti.

3 şirketten biri istihdamının düştüğünü belirtti!

Ankete katılan üyelerin yalnızca yüzde 13,3’ü 2025 yılının ikinci çeyreğine göre istihdamını artırdı. Üyelerin yüzde 51,7’si söz konusu dönemde istihdamını korudu. 2025’in ikinci çeyreğine kıyasla istihdamının azaldığını belirten üye oranı ise yüzde 35’i buldu. Üretici üyelerde istihdam düşüş yaşarken dağıtıcı üyelerin istihdamları ağırlıklı olarak koruduğu görüldü.

En büyük problem maliyetlerdeki aşırı artış!

Sektördeki problemler anketin yine en dikkat çekici bölümlerinden birini oluşturdu. Üyelerin, 2025’in üçüncü çeyreğinde gözlemlediği problemlerin başında yüzde 76,7 ile “Maliyetlerdeki aşırı artış” gelirken, “Nakit akışında yaşanan problemler” yüzde 75 ile ikinci sırada yer aldı. Üyelerin yüzde 51,7’si ise “İş ve ciro kaybı”nı sektör için en büyük üçüncü sıkıntı olarak nitelendirdi. Ankete katılanların yüzde 33,3’ü “Kargo maliyetleri ve teslimat problemleri”, yüzde 16,7’si “Gümrüklerde yaşanan problemleri”, yüzde 13,3’ü ise “Tedarik problemleri” ve “İstihdamda yaşanan problemler”e işaret etti. Ayrıca katılımcıların yüzde 11,7’si döviz kuru ve kur artışını önemli sorunlar arasında gösterdi.

Üretici üyelerin üçte biri yatırıma hazırlanıyor!

Anket ile birlikte sektörün yatırım planları da mercek altına alındı. Ankete göre önümüzdeki üç ayda yeni yatırım yapmayı düşünen üyelerin oranı yüzde 18,3 ile son dönemdeki düşüşünü sürdürdü. Bir önceki ankette üretici üyelerin yüzde 15,2’si yatırım planlarken, yeni ankette bu oran yüzde 33,3’e yükseldi. Dağıtıcı üyelerde ise bu oran yüzde 15’ten yüzde 10,3’e geriledi. Bir önceki ankete göre, sektörün önümüzdeki 3 ayda daha olumsuz bir seyir izleyeceğini öngören dağıtıcı üyelerin oranı yüzde 25’ten yüzde 41’e, üreticilerin oranı ise yüzde 39,4’ten yüzde 42,9’a yükseldi.

Üretim arttı ihracat geriledi!

Üreticilerin 2025 yılının üçüncü çeyreğinde kapasite kullanım oranı ortalaması yüzde 72,86 olarak gerçekleşti. Bu oran 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 72,73 idi. 2025’in üçüncü çeyreğinde üyelerin üretimi 2024’ün aynı çeyreğine göre yüzde 1,9 oranında arttı. 2025 yılının üçüncü çeyreğinde üyelerin ihracatı ise 2024 yılının üçüncü çeyreğine göre dolar bazında yüzde 1,9 düşüş gösterdi.

Yaşanan daralmanın yalnızca Türkiye’ye özgü olmadığını vurgulayan Ali Özçete “Bağımsız yenileme pazarının dünya genelinde benzer bir durağanlık sürecinden geçtiğini görüyoruz. Küresel ölçekte yaşanan bu doğal seleksiyon süreci, Türkiye’deki oyuncuları da kaçınılmaz olarak etkiliyor. Bununla birlikte, sıfır araç satışlarının rekor kırmaya devam etmesi, otomotiv satış sonrası pazarının orta vadede çok daha güçlü bir konuma ulaşacağının önemli bir göstergesi. Talep daralması, kısa vadede fiyatlarda bir miktar baskı oluştursa da bu durum, son tüketici açısından önemli bir fırsat anlamına geliyor. 2026’nın ilk çeyreğine yönelik beklentiler, talepte yeniden artış yaşanacağı yönünde. Bu süreçte, stok azaltma baskısıyla düzenlenen kampanyalar tüketiciler için avantajlı alım koşulları sunuyor. Ancak bu dönemde araç bakım sürelerini uzatmak, can güvenliğini riske atabilecek ciddi teknik sorunlara yol açabilir. Bu nedenle araç sahiplerinin, periyodik bakım ve parça değişimlerini geciktirmeden gerçekleştirmeleri büyük önem taşıyor” dedi.