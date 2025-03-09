Tedarik Endüstrisi ve Ürün Grupları İhracatı

Otomotiv sektörünün en büyük ürün grubu olan tedarik endüstrisinin ihracatı Şubat ayında yüzde 3 düşüşle 1 milyar 224 milyon dolar olarak gerçekleşti. Binek otomobiller ihracatı yüzde 0,6 azalarak 920 milyon dolar seviyesine gerilerken, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 13 azalarak 480 milyon dolar oldu. Otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yüzde 9,5 azalışla 211 milyon dolar olurken, çekiciler ihracatı da yüzde 0,2 oranında düşerek 116 milyon dolara geriledi.

Önemli Pazarlar ve Ülkelere Göre Değişimler

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya ihracat yüzde 7 oranında düştü. Öte yandan, Romanya'ya yapılan ihracat yüzde 23, İspanya'ya yüzde 41 ve Çekya'ya yüzde 27 oranında artış gösterdi. Ancak Rusya Federasyonu'na yapılan ihracat yüzde 50, Belçika'ya yapılan ihracat ise yüzde 17 oranında azaldı.

Binek otomobiller ihracatında en büyük pazar olan Fransa'ya yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre değişim göstermedi. Ancak İspanya'ya ihracat yüzde 68, Slovenya'ya yüzde 90 ve Portekiz'e yüzde 251 oranında artarken, İtalya'ya yüzde 21, Birleşik Krallık'a yüzde 17 ve Polonya'ya yüzde 35 oranında düşüş yaşandı.

Şubat ayında sektörün en büyük pazarı olan Almanya'ya yüzde 7 artışla 470 milyon dolar ihracat yapıldı. Fransa'ya ihracat yüzde 5 düşüşle 316 milyon dolar, Birleşik Krallık'a ihracat ise yüzde 17 azalışla 299 milyon dolar olarak gerçekleşti. İspanya'ya yapılan ihracatta yüzde 55, Slovenya'ya yüzde 47, Romanya'ya yüzde 22, Portekiz'e yüzde 53 ve Çekya'ya yüzde 15 artış yaşanırken, İtalya'ya yüzde 28, Polonya'ya yüzde 18, ABD'ye yüzde 15 ve Rusya'ya yüzde 52 düşüş gözlemlendi.

Ülke Gruplarına Göre İhracat Performansı

Ülke grupları bazında değerlendirildiğinde, Türkiye'nin en büyük otomotiv ihracat pazarı olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapılan ihracat yüzde 2 artış göstererek 2 milyar 152 milyon dolara ulaştı ve toplam otomotiv ihracatındaki payı yüzde 72 olarak gerçekleşti. Diğer Avrupa ülkeleri yüzde 12,4'lük pay ile ikinci sırada yer alırken, bu ülke grubuna yapılan ihracat yüzde 14 oranında azaldı. Geçtiğimiz ay Bağımsız Devletler Topluluğu’na ihracat yüzde 36 oranında gerilerken, Orta Doğu ülkelerine yüzde 58 ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi'ne yapılan ihracat ise yüzde 15 oranında düşüş yaşadı.

Genel olarak değerlendirildiğinde, otomotiv sektöründe bazı pazarlarda önemli artışlar yaşanırken, özellikle Rusya, Belçika, İtalya, Polonya ve ABD gibi pazarlarda belirgin bir gerileme gözlemlendi. AB pazarına yapılan ihracatta genel olarak olumlu bir seyir izlenirken, diğer bölgelere yapılan ihracattaki düşüş sektörün genel ihracat performansına olumsuz yansıdı.